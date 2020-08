“Dirty Dancing” tendrá nueva versión con Jennifer Grey, protagonista de 1987

Jonathan Levine, el director de “50/50”, tomará las riendas de la película.

Lionsgate anunció este jueves que está preparando una nueva película de “Dirty Dancing” (1987) en la que estará Jennifer Grey, la protagonista de aquel éxito ochentero junto a Patrick Swayze.

Jonathan Levine, el director de “50/50” (2011) y la reciente “Long Shot” (2019), tomará las riendas de esta cinta, según confirmó hoy el consejero delegado de Lionsgate, Jon Feltheimer, en la llamada con inversores posterior a la presentación de resultados de la compañía.

El portal Deadline ya había adelantado a mediados de julio que Grey sería la protagonista y productora ejecutiva en este nuevo proyecto sobre “Dirty Dancing”.

La cinta original, que giraba en torno al apasionado romance entre una joven (Grey) y su profesor de baile (Swayze), arrasó en los cines con 213 millones de dólares de recaudación a partir de 6 millones de presupuesto, según los datos de la web Box Office Mojo.

“Dirty Dancing” fue la tercera película más vista en 1987 en todo el mundo solo por detrás de “Fatal Attraction” y “Beverly Hills Cop II”.

Además, se llevó el Óscar a la mejor canción original por la todavía muy popular “(I’ve Had) The Time of My Life” que compusieron Franke Previte, John DeNicola y Donald Markowitz para los cantantes Bill Medley y Jennifer Warnes.

Lionsgate ya hizo una secuela de “Dirty Dancing” titulada “Dirty Dancing: Havana Nights” (2004), ambientada en Cuba pero que se quedó muy lejos del éxito de la original pese a contar en su pareja protagonista con un joven Diego Luna.

Por ahora no se conoce ningún detalle de la trama de esta nueva propuesta sobre “Dirty Dancing”.

Por otro lado, Lionsgate también aprovechó la llamada de hoy para anunciar también que la popular y muy violenta saga de acción “John Wick”, que lidera Keanu Reeves, tendrá una quinta entrega.

El estreno de la cuarta cinta de “John Wick” se retrasó hasta mayo de 2022 debido a la pandemia del coronavirus.