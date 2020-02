Disney prepara una secuela de "Aladdin"

-EFE

El gigante del entretenimiento Disney está desarrollando una secuela de "Aladdin", tras el éxito que cosechó la película estrenada el año pasado como una nueva versión de la clásica historia de animación.

De acuerdo con una exclusiva del medio especializado Variety, después de varios meses de búsqueda de ideas, la compañía ha decidido contar con los productores de la cinta anterior para que elaboren una nueva película pensada para su estreno en cines.

El proyecto se encuentra en fase temprana, pero la decisión de llevarlo a la gran pantalla, en lugar de asignarlo para su plataforma de "streaming" Disney+, supone que los estudios apuestan fuerte por la secuela en sus planes futuros. (Puede leer: Protagonista de "Aladdín": "Nunca elegían a nadie como yo para esos papeles")

Se desconoce si el director del último filme, Guy Ritchie, regresará, y tampoco han recibido ofertas los actores Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scot, que protagonizaron la entrega anterior.

Aunque según fuentes citadas por Variety, los productores tienen la intención de traer de vuelta al reparto completo pero no contactarán con ninguno de los implicados hasta que esté listo el guion.

Disney estrenó con éxito la pasada primavera una nueva versión de "Aladdin", basada en el clásico de animación de 1992, pero con actores reales. (Le puede interesar: Will Smith, sobre Aladdín: "Es ridículo que una mujer no pueda ser sultana").

El proyecto para devolver la historia a la gran pantalla con un nuevo enfoque encajaba dentro de la estrategia de los estudios de readaptar o reimaginar sus clásicos animados con nuevas tecnologías digitales o con intérpretes de carne y hueso.

Así, este gigante del cine también obtuvo muy buenos resultados de taquilla con "The Jungle Book" (2016), "Beauty and The Beast" (2017), "The Lion King" (2019) y prepara una nueva versión de "The Little Mermaid".

Lo cierto es que la cinta original de "Aladdin" tuvo dos secuelas, pero fueron estrenadas únicamente en video y nunca llegaron a los cines, aunque esta nueva continuación no tomará como referencia ninguna de esas historias.