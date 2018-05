Esta semana se estrena la cinta

Donald Glover: “Lando es el alma de la fiesta”

Redacción cine

¿Por qué quiso interpretar a Lando?

Yo quise interpretarlo porque pensé que era un personaje intrigante, ya que en realidad nadie sabe si puede confiar en él cuando lo conoce. Prácticamente surgió de la nada; a veces es el bueno y a veces el malo, eso me gusta. Por eso quise hacerlo.

¿Usted fue reservado para asumir un papel tan icónico?

La verdad, estaba muy nervioso por tomar el rol de Lando, él es un personaje icónico, pero en realidad nunca voy a interpretarlo de la manera en la que lo hizo Billy Dee Williams, no soy él. Yo sé que en su momento la gente hará comparaciones, pero es como las manzanas y las naranjas, dos historias completamente diferentes, y mi actuación seguramente será muy distinta a la de él.

¿Por qué piensa que a la gente le gusta Lando?

A la gente le gusta porque siempre es bueno conocer personas en la vida que sean talentosas y tengan estilo. Eso demuestra que te preocupa tu percepción de la vida de una manera diferente. Estoy seguro de que eso es algo en lo que Lando es realmente bueno.

¿Cómo usted le describiría a Lando a una persona que jamás ha visto una película de “Star Wars”?

Diría que Lando es una persona muy particular, muy apropiado… además es muy cool. También es el tipo de persona que es el alma de la fiesta si ve que eso le produce alguna ventaja.

¿Por qué piensa que la comedia es importante para esta historia?

Las buenas películas necesitan una válvula de liberación, por eso pienso que la comedia es importante. Siempre debe haber un poco de luz entre tanta oscuridad. No importa si es pelea, drama o comedia, lo que sea, es importante la sincronización de todos estos aspectos.

Mencione algunas cosas que aprenderemos sobre Lando…

Lando es un tipo bastante inconformista, me da la sensación de que ha estado corriendo durante un buen rato. Es divertido, porque cuando conoces a Han en Una nueva esperanza, sientes que lleva más tiempo en lo suyo que Lando. Pero creo que esta película muestra que Lando ha estado dando vueltas y lidiando con varias cosas por un poco más de tiempo, lo que creo que es genial. Veremos más de su mundo y la razón por la cual es conocido.

¿Cuál fue su impresión inicial al leer el guión?

Mi primera impresión fue que justamente tenía todo lo que uno esperaría que tuviera. Mucho corazón y entendimiento sobre por qué la gente hace las cosas. Sentí que llegó al punto óptimo de ser algo que todos podían entender, pero también de ser fiel al mundo. No necesariamente nuestro mundo, sino algo muy específico para la naturaleza humana, y realmente me gustó.

¿Cómo estas historias ayudan al mundo de “Star Wars”?

Creo que ayudan al universo Star Wars al permitirnos ver el otro lado de las cosas que se insinuaron en las películas originales. ¿Por qué Han es así? ¿Por qué es Lando así? Pero se hace de una manera divertida y no se siente como historia.

¿Cómo es la relación entre Lando y Han Solo en esta película?

No confían el uno en el otro, pero tienen una meta en común. Tienen amigos en común y tienen personas por las que se preocupan. Son conocidos que se preocupan el uno por el otro, pero al final del día también compiten entre sí, lo cual creo que es complejo, pero también muy real.

¿Había trabajado antes con Woody Harrelson?

No, nunca había trabajado con él. Todo el elenco es increíble. Nunca había trabajado con un elenco tan divertido. Woody (Harrelson) es un actor muy especial, he sido fan de su trabajo desde hace tiempo, pero trabajar con él ha sido un gran reto. Casi parece que no está haciendo las líneas. Se toma su tiempo, o a veces acelera, pero es un tipo de aleatoriedad muy controlada, al que realmente admiro. Aprendí mucho de él.

¿Y Emilia Clarke?

Emilia es increíble, ella da como un millón por ciento en todo, y también tiene ese control. Fue genial ver el control que tenía en el set en cuanto a los movimientos y llamar su atención en ciertas partes. Me quedé muy impresionado. Ella es supertalentosa.

¿Cuál ha sido su momento favorito al hacer la película?

Lo más divertido para mí ha sido salir con el elenco, caminar alrededor del Halcón Milenario es genial. Ir a todos esos mundos es genial, pero compartir con gente que yo realmente respeto y admiro ha sido, sin duda, lo mejor de todo. Uno no hace eso tan a menudo en los sets.

¿Cómo ha sido trabajar con Chewie?

Chewie, es muy divertido porque Joonas puede hacer cualquier cosa dentro de ese disfraz y es divertido, tú te sientes feliz con solo verlo, te sientes como un niño de nuevo. Él es grande, pero siempre quieres darle un abrazo. Es genial.

¿Fue emocionante unirse a este universo?

Sí. Yo crecí en él, es realmente emocionante estar en algo como esto, fue maravilloso tener ese previo conocimiento sobre este mundo, casi no tuve que investigar ni leer sobre él, porque mi conocimiento sobre eso ya estaba en mi cabeza. Ni siquiera se trata de mí siendo un geek o algo así, pero es genial tener algo que ya ha estado antes en tu ADN y tú solo lo vives.