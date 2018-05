Donald Glover, ¿por qué se alejó del mundo al grabar la nueva película de Star Wars?

BANG Showbiz

Aunque lleva cerca de una década desarrollando una prolífica actividad interpretativa y musical, el actor Donald Glover parece haberse consagrado ahora como toda una estrella gracias a su participación en la película 'Solo: Una historia de Star Wars' y, evidentemente, a las buenas críticas que ha recibido al tomar el lugar del legendario Billy Dee Williams a la hora de devolver a la vida al carismático Lando Calrissian. (Le puede interesar: ¿Cuál es el orden las películas de Star Wars antes de Han Solo?)



Sin embargo, la atención mediática que ha estado experimentando el artista en estas últimas semanas tiene un alto precio, ya que a lo largo de los meses en los que estuvo enfrascado en el rodaje del filme, dirigido por Ron Howard, Donald tuvo que aislarse prácticamente del mundo, e incluso mentir a sus amigos, para evitar que se filtrara cualquier detalles sobre la trama de la película. (Le puede interesar: "Han Solo: Una historia de Star Wars": así fue la premier en Hollywood)



"Tuve que dejar de hablar con mis amigos. Uno de ellos es un fanático de 'Star Wars' y no sé cómo se enteró de que había hecho una audición para la película, pero me dijo enseguida: 'Dios mío, vas a ser Lando', antes incluso de que me dieran el papel. Creo que tener que mentir a los amigos fue la parte más dura de todo esto", reveló el estadounidense al diario The New York Post. (Le puede interesar: "Han Solo: Una historia de Star Wars": este es el tráiler oficial)



Sin embargo, el artista también conocido como Childish Gambino en el mundo de la música, tuvo que hacer una excepción en su política de silencio absoluto, precisamente para contentar al mencionado amigo, el mismo que muchos años antes le había regalado curiosamente una figura de acción de Lando Calrissian.



"Sé que no debería haberlo hecho, pero a él sí le dije inmediatamente que me habían dado el papel. Estamos hablando de algo que era muy importante para él. Siempre ha sido un gran fan de 'Star Wars' y del personaje. De hecho, el primer juguete que me regaló de pequeño era un muñeco de Lando Calrissian", aseguró en la misma entrevista.