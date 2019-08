Ejecutiva hispana de Marvel lucha por una mayor presencia femenina en el cine

- EFE

La vicepresidenta ejecutiva de producción de Marvel, Victoria Alonso, lucha para que las mujeres tengan más espacio en el cine, con resultados visibles en los dos filmes que su estudio estrenará en 2020, y a la vez defiende la necesidad de una "redefinición" del papel de los hispanos.



Nacida en La Plata (Argentina) hace 53 años y radicada en Estados Unidos desde que tenía 15 años, Alonso cree que, poco a poco, la mujer ha ido ganando presencia en Hollywood, aunque aún queda mucho por hacer.



"La mujer está en un momento en el que hay muchas puertas que se están abriendo, pero no todas", señala durante una entrevista con Efe en Miami.



Alonso está satisfecha por su aportación al cambio, que se ha visto reflejada en los últimos proyectos de Marvel Studios, la compañía a la que lleva ligada 14 años.



La californiana Anna Boden se convirtió este año en la primera mujer en dirigir un filme de la saga de ciencia ficción con "Captain Marvel" (Capitana Marvel), que se estrenó en marzo pasado y tiene como codirector a Ryan Fleck.

En 2020, las dos películas de Marvel que llegarán a las pantallas, "Black Widow" y "Eternals", están dirigidos por mujeres: la australiana Cate Shortland ("Somersault", "Lore" y "Berlin Syndrome") y la chino-estadounidense Chloé Zhao ("Songs My Brothers Taught Me" y "The Rider"), respectivamente.



"Lo importante es que he continuado empujando para que tuviéramos directoras, que tuviéramos mujeres que pudieran hacer y contar historias", señala la responsable de producción.



En esos dos largometrajes, las mujeres también ocupan un papel destacado en el reparto.



Angelina Jolie y Salma Hayek son las estrellas de "Eternals". La actriz mexicana interpretará a una madre con poderes, mientras que la estadounidense dará vida a una guerrera ancestral.



Por su parte, Scarlett Johansson, que ya ha participado en seis proyectos de Marvel, protagonizará "Black Widow" en el popular papel de la viuda negra.





A pesar de que ocupa uno de los cargos directivos de mayor responsabilidad en una de las empresas más reconocidas de Hollywood, Alonso dice que no se considera "una supermujer".



"Ser madre sí es ser una supermujer y, en ese sentido, todas las madres y todos los padres lo podemos ser", recalca Alonso, que ha estado en el sur de la Florida para promocionar el lanzamiento de "Avengers: Endgame" en DVD y Blu-Ray.



Casada con un estadounidense, Alonso empezó a desarrollar su carrera profesional en la industria del cine primero como creativa y asistente de producción y, más tarde, como una de las ejecutivas más poderosas.



A pesar de ser latina y mujer, dos comunidades que hoy en día continúan sin estar "bien representadas" en la gran pantalla, la argentina asegura que su función en la compañía "es defender a todos los grupos", no solo a los que ella pertenece.



"Me parece que la igualdad y los derechos humanos es algo que se tiene que estar constantemente defendiendo, y eso es lo que siempre voy a defender", remarcó.



Sobre el papel de la comunidad latina en Hollywood, ella cree que es necesaria una "redefinición".



"Es importante que (la comunidad latina) se trate de redefinir como industria para que puedan presentar productos que expliquen cómo es nuestra gente, en la forma en que nosotros nos vemos, no como el resto de gente nos ve", subrayó Alonso.



En esa línea, señala que los estereotipos de los latinos en Hollywood "no son un problema, sino una barrera", por lo que se debe encontrar una fórmula para "saltarla" y acabar con los papeles "negativos" que los han caracterizado en la gran pantalla.



Según el estudio "Diversidad de Hollywood, vieja historia, nuevo comienzo", publicado en febrero pasado con datos de 2017, comunidades como la hispana, la afroamericana o la asiática están representadas por debajo de su peso demográfico "en cada frente de empleo de la industria" del cine y especialmente entre los guionistas (7,8 % del total).



Un 19,8 % de los papeles principales en las películas más exitosas de 2017 fueron encarnados por actores de minorías, una proporción significativamente mayor que el 13,9 % de 2016, destacó el reporte.



Solo 1,3 de cada 10 directores de películas pertenecen a minorías, a pesar de que esos grupos representan el 39,4 % de la población estadounidense y se calcula que para 2050 ya serán la mayoría (53 %).