¿El 2020 será el año de las mujeres en el cine?

María Hernández Cárcamo

El 2020 es el año de la revolución en el cine. Cinco de los títulos más importantes y relevantes que llegarán a la gran pantalla, incluidas cuatro películas principales de superhéroes serán dirigidas por mujeres y, además, sus protagonistas serán femeninas. Hecho nunca visto en esta industria permeada y liderada por hombres, por esta razón, son varios los que se preguntan: ¿llegó la hora de las mujeres

Aunque la respuesta aún no es clara, pues, de hecho, los propios Premios Óscar han sido criticados por la ausencia de candidatas en su edición 92, en este artículo daremos una mirada al panorama femenino en la industria cinematográfica y también, a las directoras que este año harán historia con sus películas.

Niki Caro ("Mulan"), Chloé Zhao ("Eternals"), Cathy Yan ("Birds of Prey"), Patty Jenkins ("La Mujer Maravilla 1984"), Cate Shortland ("Black Widow") y Greta Gerwig ("Little Women") marcarán un hito en la industria del cine con sus cintas que prometen inspirar a más de una mujer a seguir sus sueños.

Greta Gerwig

Es sin lugar a duda una de las mujeres más sonadas en materia de producción. Uno de sus últimos trabajos: "Lady Bird" (2017) rompió con todos los paradigmas al lograr cinco nominaciones a los premios Óscar, entre los que resaltan mejor dirección. Hecho que no ocurría desde el 2010 cuando Kathryn Bigelow se transformó en la primera mujer en ganar un Óscar como mejor directora por su película "The Hurt Locker".

Gracias a la directora estadounidense se reanudó, otra vez, la polémica de marginación de los Óscar hacia las mujeres. En toda su historia, ninguna mujer ha ganado el premio en la categoría mejor película y sólo cinco han sido nominadas a mejor dirección (Bigelow fue la única en ganarse el premio).

La primera en ser nominada fue Lina Wertmüller, directora de cine y guionista italiana, quien en 1976 estuvo cerca de ganarse el premio por "Seven Beauties", cinta en la que también participó como guionista.

El siguiente turno fue en 1993 para la directora de cine neozelandesa Jane Campion por "El piano", se llevó para su casa el premio a mejor guion original. En 2004 fue el momento de Sofia Coppola quien fue nominada por "Lost in Translation".

Cathy Yan

La directora de cine, guionista y productora acaba de terminar "Birds of Prey". La cinta sigue los pasos de Harley Quinn (Margot Robbie), ya alejada del Joker y ahora al frente de un grupo de mujeres de lo más temibles.

Yan quiso que la película estuviera protagonizada y dirigida para las mujeres. "Ha supuesto una diferencia importante en la forma en la que vemos el mundo y la manera en la que entendemos a los personajes femeninos de la película. Incluso en la manera en la que nos organizamos en el set", comentó la directora al medio ecartelera.

Su objetivo era realizar una cinta donde, al mirar alrededor, se pudieran ver a mujeres fuertes, poderosas y creativas que son capaces de todo sin estar sujetas a un hombre, quienes, para ella, “siempre son vistos como los personajes protagonistas”.

"Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, aparte de contar con la participación de Yan y Robbie, también cuenta con un guion de Christina Hodson ("Bumblebee", 2018) y con un elenco compuesto por las actrices Mary Elizabeth Winstead y Rosie Pérez.

Niki Caro

Es una directora, productora y guionista neozelandesa que este año dirigirá el esperado remake en acción real del clásico de Disney: "Mulan". Es reconocida por su trabajo en “La leyenda de las ballenas” (2002), y “The Zookeeper's Wife”.

Caro se encargará de llevar la historia de la joven Hua Mulan quien decide alistarse en el ejército imperial para evitar que su anciano padre sea llamado a filas para defender al Emperador del acoso de los Hunos. Esta película aún sirve de inspiración para aquellas mujeres que creen que no pueden hacer lo mismo que los hombres.

"Una película de perfil alto como esta me permite meter un hombro por la puerta y meter conmigo a todas las mujeres que pueda. Cuantas más mujeres directoras haya, más mujeres habrá en la industria, y más diversas serán las voces que cuentan las historias", dijo la directora al medio ecartelera en referencia a como “Mulan” ayudará a que las mujeres se posiciones en la industria.

El remake de “Mulán” no solo está dirigido y protagonizada por una mujer, sino que el guion también fue escrito por tres: Lauren Hynek, Elizabeth Martin y Amanda Silver, en compañía de Rick Jaffa.

“Es la primera vez que una película de esta magnitud ha estado contada exclusivamente por mujeres. No me extraña que la hayamos terminado a tiempo", agregó la productora.

Cate Shortland

La escritora y directora de cine y televisión australiana, realizadora de películas como “Sommersault” o “Berlin Syndrome”, será la encargada de dirigir "Viuda negra", la primera cinta en solitario de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Al igual que las anteriores, también estará permeada por la presencia femenina. El guion está a cargo de Jac Schaeffer (guionista de “Capitana Marvel”) y el escritor Ned Benson, (“La desaparición de Eleanor Rigby”).

A parte de Johansson, en la cinta, que contará la historia de la viuda negra, aparecerá Florence Pugh (nominada al Óscar en la categoría mejor actriz de reparto por su papel en “Little Women”) y Rachel Weisz, además de David Harbour y William Hurt.

Patty Jenkins

Fue la encargada de dirigir la “Mujer Maravilla”, la primera película de superhéroes dirigida y protagonizada por mujeres.

Debido al gran éxito de la película, que se convirtió en una de las más taquilleras de 2017, la volvieron a escoger para dirigir uno de los estrenos del género de superhéroes más esperado de 2020: “Wonder Woman 1984”.

La israelí Gal Gadt es la encargada de darle vida al mítico personaje de los comics de superhéroes.

Chloé Zhao

La nueva película de MCA, “Eternals”, basado en “Los Eternos de Marvel”, es dirigida por la china-estadounidense Chloé Zhao.

La cinta cuenta con las actuaciones de Angelina Jolie, Lauren Ridloff, Salma Hayek, Gemma Chan y Lia McHugh, además de Kit Harington, Richard Madden y Kumail Nanjiani, entre otros.

La futura película de Marvel se basará en el cómic homónimo de la franquicia Marvel que presentó al mundo a este grupo de superhéroes con su primer número, publicado en 1976.