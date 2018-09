El cine está de luto, muere Burt Reynolds a los 82 años

/AFP y redacción cine

El actor estadounidense Burt Reynolds murió este jueves en un hospital de Florida a los 82 años, informó su representante Erik Kritzer a medios especializados.

Reynolds, leyenda de Hollywood en las décadas de 1970 y 1980, fue conocido por sus papeles en películas taquilleras como "Dos pícaros con suerte", "Amarga pesadilla" y "Carrera de locos", entre muchas otras. (Le puede interesar: Burt Reynolds, Tim Roth y Kurt Russell estarán en la nueva obra de Tarantino)

"Boogie Nights", un largometraje sobre la industria pornográfica en la década los setenta, le valió una nominación a los Óscar y un Globo de Oro. Ganó otro Globo y un Emmy por su serie "Evening Shade".

Tiene 188 créditos como actor, incluido "Striptease" y las dos versiones de "Golpe bajo: el juego final" de 1974 y 2005 con Adam Sandler.

Según el sitio de celebridades TMZ, Reynolds fue llevado al hospital después de sufrir un ataque al corazón. El actor había sido sometido a una operación cardíaca en 2010.

Estuvo casado en dos oportunidades: la primera con Judy Carne, entre 1963 y 1965, y la segunda con Loni Anderson, entre 1988 y 1993, con quien tuvo una de las separaciones más peleadas de Hollywood.

Reynolds acompañaba a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en los créditos de la más reciente película del aclamado director Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", prevista para julio de 2019 y que relata la historia de un actor de televisión y su doble que buscan hacerse un nombre en la industria del cine durante los asesinatos de la llamada familia Manson en los 60 en Los Ángeles.

En el sitio especializado IMDB aparece que la cinta aún se está filmando. En diciembre estrenaría otra película con Sienna Guillory y Tammy Blanchard titulada "Defining Moments".

Reynolds dejó pasar muchos papeles que terminaron siendo icónicos de Hollywood.

Entre ellos se incluye el de Han Solo en "Guerra de las Galaxias", que terminó siendo interpretado por Harrison Ford. "No me gustan las películas de ciencia ficción", explicó en marzo pasado en el programa What Happens Live.

Destaca igualmente una cinta de James Bond, que rechazó porque entonces pensaba que no era un papel para un estadounidense. El conductor del programa le preguntó si se arrepentía. "Sí", respondió el actor.

Incluso rechazó el papel que terminó interpretando Richard Gere en "Mujer bonita" porque, respondió, "soy un idiota".

Otro de los roles que le ofrecieron y no tomó fue el de Michael Corleone en "El Padrino", pero Reynolds explicó que Marlon Brando amenazó con renunciar si se lo daban. "Me sentía halagado con que le molestara tanto", indicó.

Sylvester Stallone, con quien trabajó en "Alta Velocidad", recordó en Instagram que Reynolds le dijo en 1979 que debió haberlo contratado para el papel del coronel Trautman en "Rambo". "Le dije que era imposible porque era muy caro y muy famoso y probablemente más fuerte que Rambo. Se rió, tenía un gran sentido del humor y disfruté su compañía mucho".

Otras personalidades de Hollywood acudieron a las redes sociales para lamentar la muerte del legendario actor.

Era "uno de mis héroes", dijo el exgobernador de California y actor Arnold Schwarzenegger. "Fue un pionero, mostró la manera de pasar de ser un atleta al actor mejor pagado, siempre me inspiró".

Reynolds jugaba fútbol americano en la universidad, pero una lesión lo obligó a buscar otros horizontes.