Se estrenará este 9 de agosto

El documental "Por siempre Chape", ahora en cines en Colombia y Brasil

María Eugenia Fernández - EFE

El documental Por siempre Chape, dirigido y producido por el uruguayo Luis Ara Hermida, llevará a las salas de cine de Brasil y Colombia la historia del club de la ciudad brasileña de Chapecó, así como la tragedia que en noviembre de 2016 terminó con la vida de 71 personas que volaban rumbo a Medellín.



"Es una película que recorre la historia del club, desde su fundación hasta la actualidad", aseguró en entrevista con Efe el director uruguayo, cuyo documental ya está disponible a nivel mundial en la plataforma Netflix, aunque se estrenará en Brasil y Colombia el próximo 9 de agosto.



Ara aclaró que la tragedia aérea del 28 de noviembre -en la que murieron 71 de los 77 pasajeros del avión 2933 de la boliviana LaMia- no es el eje central del largometraje, sino que es una parte de la historia del club.



Por esta razón, comentó que la finalidad es reconstruir la trayectoria del Chapecoense y mostrar cómo ante una situación "tan trágica" el equipo pudo salir adelante.



El realizador -a cargo de la productora Trailer Films- venía siguiendo la historia del club desde antes de la tragedia, ya que le sorprendió que un equipo de la cuarta división llegara tan rápido (7 años) a primera y a disputar la final de un torneo continental, como la Copa Sudamericana.



"Me había vuelto un hincha", narró Ara y aseguró que, luego del accidente, quedó "perplejo". "Poco tiempo después el club comenzó a competir de nuevo y me intrigó cómo habían hecho para salir de algo tan difícil", señaló.



El documental cuenta la historia del Chapecoense, fundado en 1973, a través de entrevistas, imágenes de la intimidad del club y sus jugadores, así como materiales de archivo.



Rodar Por siempre Chape llevó aproximadamente un año y requirió que Ara y su equipo viajaran a Brasil, Colombia y España. El primer destino, para adentrarse en la ciudad a la que pertenece el club, el segundo para visitar el lugar de la tragedia y el tercero para presenciar el partido amistoso en el que Barcelona homenajeó al conjunto brasileño.



Las primeras imágenes se filmaron en Montevideo, cuando el Chapecoense viajó a la capital uruguaya para enfrentarse a Nacional por la Copa Libertadores, en febrero de 2018.



"Compartimos con el equipo algunos momentos (en Montevideo) y luego nos fuimos a filmar a Chapecó, donde estuvimos con gente de la ciudad, del club, los jugadores y los sobrevivientes", explicó Ara.



A partir de allí, el realizador también viajó a la zona de Cerro Gordo, ubicado en el departamento de Antioquia al noroeste de Colombia y a apenas unos minutos de vuelo del aeropuerto de Medellín.



En ese lugar, el director visitó la zona en la que se estrelló el avión y se entrevistó con algunos rescatistas, como una forma de "rendir homenaje" a esas personas, que ayudaron a salvar la vida de seis personas.



Para Ara, el documental se hizo con "mucho respeto" y se mostró contento por la recepción que ha tenido a nivel de las familias y allegados al club, quienes fueron los primeros en ver el material una vez terminado.



"En estas historias hay millones de ángulos y, como todo, depende de cómo se mira, con quién se habla y qué historia se quiere contar", subrayó el director y añadió: "Es muy difícil ser justo con todos los ángulos y un realizador sabe que no puede hacerlo".



"Lo distinto", en este caso, era contar la historia del club, así como su importancia para la ciudad de Chapecó -de unos 160.000 habitantes-, destacó Ara.