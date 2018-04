El Dr. Stephen Shin es el nuevo personaje de la cinta "Aquaman"

Europa Press

Tras su presentación en Batman v Superman: Liga de la Justicia en 2017, Aquaman vivirá su gran estreno en solitario el próximo 28 de diciembre en cines. Jason Momoa dará vida de nuevo a Arthur Curry, esta vez para echar la vista atrás y contar la historia de sus orígenes y cómo llegó a convertirse en el emperador de Atlantis.

A pesar de que James Wan completó la parte principal del rodaje en octubre, la cinta de Warner y DC ha seguido los pasos de casi todas las grandes producciones en Hollywood, que consiste en volver a grabar a grabar algunas escenas que, según considera su director, no quedaron del todo bien.

Y como parte de este período extra de rodaje, James Wan ha incluido a un nuevo actor en el reparto. Se trata de Randall Park, el protagonista de la famosa serie de ABC Fresh Off the Boat. El actor estadounidense de origen surcoreano dará vida en Aquaman al Dr. Stephen Shin. Un papel que el propio James Wan reveló en sus redes sociales.

"Muy feliz y afortunado de finalmente estar trabajando con este hombre, Randall Park", escribió el director en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje de una fotografía junto al actor. Ahora habrá que esperar para saber qué rol cumple el Dr. Stephen Shin de Randall Park en la primera película de Aquaman en solitario.

La inclusión de este personaje no es más que otra referencia que James Wan toma prestada del trabajo de Geoff Johns en el cómic de Aquaman durante The New 52. De esta forma, la película extrae nuevamente contenido del material original.

Curiosamente, Aquaman no será la única aparición de Park en el cine de superhéroes este año. Y es que también interpretará a Jimmy Woo en Ant-Man y la Avispa, la espera secuela de Ant-Man protagonizada por Paul Rudd en el Universo Cinematográfico Marvel.

En los cómics, el Dr. Stephen Shin es uno de los mayores expertos en Atlantis del planeta. Cuando Arthur Curry todavía era un niño, su padre, Tom Curry, le presentó a Shin, quien lo ayudó a perfeccionar sus habilidades especiales. Sin embargo, la relación de Arthur y Shin se rompió cuando el primero se negó a decirle dónde se encontraba Atlantis. Shin, posteriormente, trató de matar al superhéroe.