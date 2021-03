“‘El olvido que seremos’ estará en cine cuando las condiciones sean óptimas”

El vicepresidente de Producción y Contenido de Caracol Televisión reflexiona sobre el Premio Goya que ganó la cinta recientemente y dice que el cine colombiano va por buen camino.

¿Cómo recibió la noticia de que “El olvido que seremos” ganó el Goya 2021?

Yo estaba conectado a la ceremonia de premiación porque los organizadores (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España) no habían enviado el link de la transmisión para que participáramos. Vi prácticamente toda la ceremonia, porque la categoría de Mejor película iberoamericana es de las últimas que se premian.

¿Qué significa el Premio Goya para la cinematografía colombiana?

Significa la confirmación de que estamos por un buen momento. El olvido que seremos no solamente ganó el Goya, sino que fue seleccionada dentro de la lista oficial del Festival de Cine de Cannes 2020, que también es un reconocimiento muy importante y, así mismo, hizo parte del Festival de San Sebastián. De un tiempo para acá, estamos siendo protagonistas de los festivales y los escenarios más importantes del mundo, porque hay que recordar que también estuvimos en el Óscar con El abrazo de la serpiente, en Sundance con Monos y en los premios Fénix con Pájaros de verano… Estamos demostrando que lo estamos haciendo bien y que toda la vinculación que han tenido Caracol Televisión y Dago García Producciones está dando sus frutos y está reafirmando el buen momento de nuestra cinematografía.

“El olvido que seremos” ha tenido un recorrido internacional muy importante, pero ¿queda el sinsabor porque la mayoría de los colombianos no la ha podido ver?

Nosotros entendemos perfectamente la situación, pero también entendemos que para exhibir la película al público en teatros debemos tener toda la paciencia para encontrar las condiciones ideales. Se ha invertido mucho trabajo, esfuerzo, dinero y gestión, así que no nos podemos apresurar… Como los grandes amores, nos vamos a hacer esperar un poquito y pienso que la gente lo va a entender. El olvido que seremos estará en pantallas de cine cuando las condiciones sean óptimas.

¿Hubo tristeza porque no logró ser preseleccionada en los Premios Óscar 2021?

No, es parte de la dinámica y lógica del recorrido internacional. Como dije, en todo esto hay mucha subjetividad y creo que uno hace las películas para el público y los premios vienen siendo afortunados accidentes. No entrar en la lista de nominados de los Óscar no cambia para nada la percepción que tenemos de la película, ni la alegría que tenemos porque no hacemos una película para participar en los Óscar, la hacemos para que el público la vea.

Usted es guionista, director y productor. ¿Cómo se fortalece su carrera teniendo en cuenta que las películas que produce con Caracol Televisión logran el reconocimiento internacional?

Yo estoy fuertemente ligado a Caracol Televisión en todas las facetas de mi vida, ha sido mi socio desde siempre en el cine y en el teatro, es la empresa donde he hecho mi carrera como escritor y productor de televisión, así que estamos fuertemente alineados. Ahora, con el impulso que Gonzalo Córdoba le ha dado al tema del cine, gracias a esa disposición y espíritu de él, hemos logrado hacer cosas importantes que significan mucho para cualquier persona. Tener estas figuraciones internacionales es importantísimo y reafirma la convicción de que vamos por buen camino, son impulsos para seguir trabajando por el cine y la cultura del país.

El público se quedó sin ver su tradicional propuesta del 25 de diciembre…

Sí, pero ya tengo dos películas para el 25 de diciembre porque ya estoy terminando la de 2021. Tenemos cuatro películas de entretenimiento listas para poner en pantalla apenas la situación mejore. Dos ya están producidas, estamos terminando la tercera y entre abril y mayo producimos El paseo 6, que es sobre la excursión del grado 11; vamos a trabajar con Amparo Grisales y es una película a la que le tenemos mucha fe, porque esperamos que siga con la racha de buen comportamiento que han tenido las anteriores.

¿Qué siente al ser el productor o creativo que más dinero recauda en las salas de cine nacional?

Se siente muy bien (risas). Así como los premios es la reafirmación de un sector del mismo cine, cuando se tiene el apoyo del público se recibe el reconocimiento desde el objetivo último del cine de entretenimiento, que está hecho para conmover al espectador. Es satisfactorio porque permite tener continuidad y seguir haciendo cine, porque el entretenimiento no está subvencionado por becas o estímulos.