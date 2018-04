El reparto de Vengadores: Infinity War recibió guiones falsos para evitar spoilers

Agencia Europa Press

Infinty War es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico Marvel. Con ella, La Casa de las Ideas iniciará la recta final de la Fase 3, es por eso, que los hermanos Russo han intentado mantener todos los secretos de la película muy bien guardados. Tantos es así, que incluso les dieron guiones falsos a los actores para impedir que se filtraran spoilers.

Los directores de Infinity War continúan promocionando la película por todo el mundo. Y en una entrevista, concedida a Games Radar, los hermanos Russo han confesado que todos los actores recibieron guiones falsos. "Hemos trabajado duro para asegurarnos de que nadie sepa la verdadera historia de la película", confiesan. De modo que, por esa misma razón, "todos los actores recibieron guiones falsos y muy pocas personas han visto la película en sí".

Además, algunos miembros del reparto como Elizabeth Olsen, quien encarna a Bruja Escarla, y Paul Bettany, quien da vida a Vision, también han confirmado que los guiones de sus escenas eran falsos y que no se lo dijeron hasta terminar la película. "Entras en el set y te dicen 'todo lo que has leído no es lo que realmente sucede'", desvela Bettany. Lea también: Avengers: Infinity War, violenta, vulgar y no recomendada para menores de 13 años

Los hermanos Russo han intentado guardar bien el secreto hasta el final y, para ello, han empezado por quitarles una gran responsabilidad a los actores. "No podemos confiar en nadie, y menos en Tom Holland", bromeaba Joe. "Es una carga para ellos y probablemente sea más fácil haber leído un guión falso y un final falso porque no tienen la presión de saber lo que sucede en la película y no desvelar nada", asegura el co-director.

Vengadores: Infinity War llegará a las carteleras el próximo 27 de abril, fecha en la que los fans de los superhéroes podrán conocer todos los secretos que han guardado los directores hasta ahora. Además: El curioso error del último cartel de Vengadores: Infinity War

La película cuenta con el reparto formado, además de por Olsen, Bettany y Holland, por Chris Evans (Capitán América), Scarlett Johansson (Viuda Negra), Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Ojo de Halcón) y Mark Ruffalo (Hulk). A ellos se unirán Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Benedict Cumberbach (Doctor Extraño), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Halcón), Don Cheadle (Máquina de Guerra) y Chadwick Boseman (Black Panther) para evitar que Josh Brolin (Thanos) se haga con todas las Gemas del Infinito.