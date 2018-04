El proyecto se llamó "Superman Lives"

El Superman de Tim Burton y Nicolas Cage que nunca voló

Agencia Europa Press

Ahora que todo el mundo está pendiente de Marvel y su Infinity War, Dread Central se ha encargado de reivindicar la figura del superhéroe más famoso de DC. El portal de noticias americano compartió un video del rodaje del extravagante Superman que Tim Burton y Nicolas Cage estuvieron a punto de sacar adelante a mediados de los 90.

Han cambiado muchas cosas entre su primera aparición en Action Comics y la más reciente película de la Liga de la Justicia. Y sin duda, una de las más delirantes fue el proyecto de Superman Lives, la cinta dirigida por Tim Burton que nunca llegó a salir y en la que Nicolas Cage se enfudaba las mallas del kryptoniano más famoso de la historia.

Por suerte para (casi) todos los fans de héroe, este proyecto nunca llegó a ver la luz. Sin embargo, sí que se han filtrado una serie de fotografías y vídeos del rodaje. Concretamente, se ha publicado un material en el que se puede ver con más detalle el traje que utilizaría Cage después de que el héroe resucite en la película fallida.

El traje es una llamativa armadura plateada con luces de neón que recorren la parte delantera y generan líneas y formas de colores por todo el torso.Este video se une a las famosas fotos del actor con melena y vistiendo el traje azul y rojo clásico del héroe de DC.

Esta obra se empezó a gestar en 1996 y entró en fase de pre-producción en 1997, después de que Warner Bros buscara darle un cambio de imagen al superhéroe. La película se ubicaría dentro del arco de La muerte de Superman, quien volvería a la vida con el traje que se puede ver en el extracto del video. Después de resucitar tendría que luchar contra Lex Luthor y Brainiac en una batalla final.

En 2015 se estrenó un documental llamado The death of Superman lives: What Happened?, que revela más detalles de esta obra que nunca llegó a ver la luz. Sin ir más lejos, Burton y Grant Morrison relatan sus impresiones actuales acerca del proyecto y dejan entrever que esa película no fue una buena idea. Al final, los seguidores de Superman se quedarán sin ver a Nicolas Cage sobrevolando Metrópolis luciendo una increíble melena al viento.