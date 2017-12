El tráiler de Vengadores: Infinity War ya es el más visto de la historia

La noticia la han anunciado los responsables de Marvel Studios a través de la cuenta oficial de Twitter de la productora. "Gracias a los mejores fans del universo por hacer que Vengadores: Infinity War sea el tráiler más visto de todos los tiempos con más de 230 millones de visualizaciones en 24 horas. Os veremos a todos el 4 de mayo", afirman.

