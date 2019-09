"Embarazada por Obra y Gracia", cine colombiano desde la fe y el humor

Redacción cine

Embarazada por Obra y Gracia cuenta la historia de una niña llamada Gabriela, que tiene graves problemas de salud y pocos días de vida. La protagonista se aferra a su fe y se imagina la historia del nacimiento de Jesús como si hubiera sido en Colombia.

La comedia cuenta con un elenco conformado por Adriana Bottina, Fernando Ramos, Omar Murillo, Nelson Polania "Polilla", Aida Morales, Carlos Barbosa y Christian "Pantera" Rojas.

Conversamos con algunos de los protagonistas de la cinta y esto nos contaron.

¿Cómo llegan al proyecto?

Adriana Bottina (A.B.): Hace cinco años estaba haciendo un musical y conocí a Fernando Ramos, quien es uno de los libretistas, entonces me contó sobre un monologo que quería convertir en un guión para cine u obra de teatro, luego de unos años me contacto para que hiciera parte del elenco y aquí estoy en Embarazada por Obra y Gracia.

Nelson Polanía "Polilla" (N.P.): Uno de los productores de la empresa que está detrás de la cinta me contó sobre una historia acerca del nacimiento de Jesús en versión colombiana, entonces me pasaron el guión y me gustó mucho, es así como me quedó con uno de los personajes, que es uno de los Reyes Vagos, Gastar.

Christian "Pantera" Rojas (C.R.): Llegué a la comedia porque me piden asesorar el guión en la parte de comedia, entonces me dicen que falta uno de los Reyes Vagos, Malhechor, es así como me quedó con ese personaje.

¿Es una película góspel, es decir dedicada a Dios o que aborda temas religiosos?

N.P.: Es la historia de una niña que va a una iglesia cristiana, entonces ella tiene unos problemas de salud y le cuentan su caso al Niño Dios, es así como la pequeña se empieza a imaginar la narración y si existe la historia de Jesús. Se trata de una propuesta audiovisual para todo tipo de público.

A.B.: La película no tiene lenguaje religioso y lo que se hace es contar la historia como si no hubiera pasado en Jerusalén sino en Colombia. Tiene algo muy lindo, porque se cuenta desde la perspectiva de la niña que está esperando un milagro, eso es muy lindo y es ahí donde se enlaza la comedia y la religión.

C.R.: Independientemente de que creamos o no en una religión, todos conocemos la historia y es fácil identificarnos con ella y, pese a que tiene una parte religiosa, está dirigida para todos los públicos.

¿Cómo fue el proceso de creación de los personajes que interpretan?

A.B.: Empecé buscando quién sería realmente María, porque es una mujer ideal, que no tiene malicia y es franca, entonces tenía que ser ejemplar y comencé a mirar cómo la pongo en el rol de una mujer humilde de Antioquia. Algo que me ayudó a crear el personaje fue tener en cuenta que María no tenía que ocuparse del futuro sino estaba viviendo el presente y, además era muy honesta, tierna, sincera e inocente, sin perder la objetividad de cómo se vive hoy en día y con toque muy paisa.

C.R.: Al principio los personajes iban a ser latinoamericanos, era un argentino, un colombiano y un mexicano, pero luego se decide que van a ser colombianos de tres zonas del país y se determina que sean un caleño, un opita y un bumangués. Así empezamos a mirar los acentos y teníamos carta abierta para proponer.

N.P.: Tuve que buscar un personaje que mostrara cómo se ve una mala persona basado en la estupidez para no caer en el cliché de la maldad, es así como hacemos humor en cada una de las situaciones.

¿Qué les aporta el cine en sus roles profesionales?

N.P.: Disciplina para hacer nuevos proyectos y conocer cómo se hace una película, que es muy diferente a la televisión, porque no viene armada como en la televisión, aunque hoy en día se hace televisión de una manera más rápida.

A.B.: Quiero saborearlo primero, porque es la primera vez que hago algo de cine y antes de empezar el proyecto tenía muchas expectativas, ahora estoy esperando para ver qué más pasa. Aprendí que se vale reír y en esta producción todo el tiempo me divertí.

C.R.: Encontré experiencias maravillosas, porque pude trabajar con personas que admiraba y eso me ayudó mucho, ya que he aprendido muchísimo de mis compañeros. Y la sana competencia que hay en la comedia es muy chévere.

¿Tuvieron la libertad para improvisar?

N.P.: Claro, pero se hace dentro de la responsabilidad de tener un guión y la idea es que no se cambie la siguiente escena cuando se hace una improvisación y solo se hace cuando hay momentos de comedia. Es una improvisación responsable con el director y con el guión.

C.R.: Con Ómar Murillo y Polilla hicimos muy buen equipo y empezó a primar la generosidad de cada actor, ya que muchas veces se nos ocurría algo y lo que hacíamos era mirar a cuál personaje le quedaba mejor y lo realizábamos basados en lo que teníamos en cada escena.

A.B.: Mi papá fue humorista y en ocasiones se me salían cosas, entonces lo que hacía era plantear lo que me imaginaba antes de grabar.

¿Qué sintieron cuando vieran la película terminada?

N.P.: Me gustó mucho, porque es una película distinta, ya que le pusimos humor al nacimiento de Jesús y creo que va tener un buen voz a voz.

C.R.: La película tiene un mensaje muy bonito y hará que la gente sienta muchas cosas, porque no solo se van a reír, sino que van a experimentar otros sentimientos. Además, no es la misma historia que conocemos y se maneja un humor totalmente blanco y respetuoso.

¿Qué aprendieron de “Embarazada por Obra y Gracia”?

C.R.: Aprendí que a veces uno se olvida de esas cosas y que la generosidad y el trabajo en equipo se ve reflejado en el resultado. Y me conmovió mucho la escena del nacimiento.

A.B.: Sentí que tenía que hacer mi trabajo excelente y el trabajo en equipo que hicimos fue espectacular.

N.P.: Una de las cosas más importantes que aprendí es cómo se puede hacer humor blanco en el cine para que toda la familia pueda gozar.

