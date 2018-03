Emma Thompson explica cómo logró su escena más triste en "Love Actually"

Redacción cine

"Love Actually" es una comedia romántica que se estrenó en 2003 y tenía en su reparto Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth, Andrew Lincoln Chiwetel Ejiofor, Emma Thompson y Alan Rickman (quien murió en enero de 2016), entre otros.

La película, que constantemente se emite en televisión, está de moda porque Emma Thompson explicó que usó una experiencia de desamor para realizar una de las escenas más tristes del filme.

La escena es cuando su personaje Karen descubre que su esposo Harry (Alan Rickman) le es infiel.

"Aquella escena en la que Kate se pone a llorar en la cama es tan buena porque eso es algo por lo que todo el mundo ha pasado alguna vez en su vida", explicó Thompson durante un evento benéfico en Londres.

"A mí en concreto Kenneth Branaght me dejó el corazón destrozado", agregó la artista.



"Así que sabía muy bien lo que se siente cuando descubres que el collar que tu marido ha comprado para regalar en Navidad no es para ti. Bueno, eso no es exactamente lo que me pasó a mí, pero a eso me refiero cuando digo que todos hemos pasado por esto", afirmó.

Emma Thompson y Kenneth Branaght se divorciaron en 1995 seis años después de haber contraído matrimonio porque él tuvo una aventura con la actriz Helena Bonham Carter (exesposa también de Tim Burton) durante el rodaje de "Mary Shelley's Frankenstein" en 1994.

Branagh es recordado por su trabajo como actor en "Dunkerque", "Valkiria" y "Mi semana con Marilyn"; y por dirigir "Thor", "Jack Ryan: Operación Sombra" y "Asesinato en el Orient Express".

"Love Actually" estuvo nominada al Globo de Oro en 2004. El año pasado el director Richard Curtis estrenó una secuela en televisión.