En qué se parecen Kung Fu Panda y Kill Bill, según Quentin Tarantino

-Agencia Europa Press

Ahora que Quentin Tarantino está de vuelta con Once Upon a Time in... Hollywood, el afamado director está aprovechando las entrevistas para dejar algunas de sus polémicas declaraciones. En una de las últimas, Tarantino afirma que las películas de animación de Kung Fu Panda son en realidad una parodia de Kill Bill. (Le puede interesar: Quentin Tarantino y sus cinco actores fetiche)

El director está convencido de que la saga de películas de Dreamworks protagonizadas por Po, el oso panda convertido en Guerrero del Dragón, es en realidad una versión humorística de sus propias películas, en concreto con Kill Bill, con la que comparte personajes, secuencias y canciones. Y lo más curioso de sus declaraciones no es lo inverosímil de su propuesta, sino que en realidad podría tener razón. (Lea también: Quentin Tarantino: "¡¿A mí qué me importa Twitter?!")

La primera película de Kung Fu Panda llegó a los cines en 2008, cinco años después de que lo hiciera la primera entrega de Kill Bill. (Además: Quentin Tarantino, una carrera en forma de homenaje al cine)

La historia de un oso que quiere ser ninja y descubre que es en realidad el legendario Guerrero del Dragón poco o nada tiene que ver con la historia de violencia y venganza protagonizada por Uma Thurman. Pero analizando la historia punto por punto los parecidos son innegables. (Le puede interesar: Pitt y DiCaprio, dos talentos que Tarantino unió)

"ME ESTÁN MANTENIENDO RELEVANTE CULTURALMENTE"

Durante una reciente entrevista con BBC Radio 1, Tarantino aseguró que "Kung Fu Panda es sólo una parodia directa de Kill Bill. ¡En todos los sentidos!". Luego, el director analizó cómo el entrenamiento en kung fu y la propia filosofía marcial son una parte crucial en ambas películas, para hacer que los protagonistas se encuentren a sí mismos.

Por supuesto, comparar la violencia explícita y el tono cínico de Tarantino con las aventuras de Po y los Cinco Furiosos es cuanto menos descabellado, pero al menos el director se mostró halagado con este supuesto plagio de su trabajo. "Me están manteniendo relevante culturalmente", manifestó.

Algunas de éstas similitudes, las más explicitas, son por ejemplo entrenamiento que reciben la Novia y Po a manos de los Maestros Pai Mei y Shifu respectivamente.

En Kill Bill, Uma Thurman tiene prohibido comer hasta que aprenda a usar palillos chinos. En Kung Fu Panda, Shifu impide que Po coma utilizando sólo unos palillos. ¿Coincidencia?

Pero sin duda la conexión más clara, y posiblemente a la que se refiere Tarantino, se encuentra en la serie animada de Nickelodeon Kun Fu Panda: Legends of Awesomeness, donde se presenta a un maestro de artes marciales cuyo nombre no es otro que Pai Mei, el mismo que el del legendario maestro que enseñó a Bellatrix Kiddo a romper un ataúd con sus puños desnudos.