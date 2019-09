En Venom podría estar la clave para el regreso de Spider-Man a Marvel

-Agencia Europa Press

Parece que el caso Spider-Man aún no está del todo cerrado En las últimas semanas se ha informado que Sony no ha llegado a un acuerdo con Disney para compartir los derechos cinematográficos de Spider-Man y, por lo tanto, Peter Parker quedó fuera del Universo Marvel. Pero aún podría quedar algo de esperanza, porque Sony puso una nueva oferta sobre la mesa. (Le puede interesar: Sony cierra la puerta al regreso de Spider-Man a Marvel... por ahora)

En un principio, se reveló que Disney había exigido un 50% de las ganancias no sólo de las películas de Tom Holland, sino también el resto de propiedades del universo arácnido, como Venom 2 o Morbius el Vampiro, algo que Sony no pudo aceptar. (Lea también: Jeremy Renner: "Sony, queremos a Spider-Man de vuelta con Stan Lee y Marvel")

Sin embargo, nuevos rumores apuntan a que el estudio ahora ha ofrecido el 30% de sus beneficios de Spider-Man a la Casa del Ratón Mickey. Y la razón es sencilla, quieren al Venom de Tom Hardy en su Universo Cinematográfico. (Además: Peticiones en internet piden que Spider-Man siga con Marvel Studios)

Según informa We Got This Covered, la nueva oferta de Sony de ceder el 30% de los beneficios del Hombre Araña sólo se llevará a cabo si Venom también es introducido en el mundo de Vengadores.

Hay que recordar que el personaje de Tom Hardy es mucho más oscuro y violento que los personajes de Disney, más al estilo Deadpool, así que habría que explorar cómo podría encajar en Marvel.

Por el momento se desconoce qué implica exactamente ese "30% de Spider-Man", y si se refiere sólo a las películas o también a videojuegos, merchandising y otros productos.

Tampoco se informa si Disney se ha pronunciado respecto a la oferta, algo que parece un poco complicado tras la advertencia de Sony de que "las puertas están cerradas" al regreso de Spider-Man al universo marvelista.

Ni Sony ni Disney se han pronunciado al respecto de manera oficial, pero todo parece indicar que ambos estudios tienen interés en colaborar juntos, y lo único que les frena es una cuestión económica. Pero si los rumores son ciertos, ésta vez sí, Spider-Man estaría muy cerca de su "vuelta a casa".