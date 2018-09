Esta es la razón por la que Schwarzenegger rechazó aparecer en "Depredador"

-Agencia Europa Press

"Depredador" se estrena este viernes 14 de septiembre en cines para traer de vuelta al cine la saga de acción. En todo este proceso, se rumoreó insistentemente con que Arnold Schwarzenegger, estrella de la primera entrega, podría volver con un pequeño papel en esta nueva película. Ahora, el director Shane Black no solo lo confirmó, sino que explicó por qué el personaje de Dutch no hizo siquiera acto de presencia. (Le puede interesar: Nuevo tráiler de "Depredador")

El guion original de "Depredador", presentaba a Dutch en la parte final de la película para ayudar a solventar los problemas. En un principio estaba pensado así, pero cuando Arnold tuvo el guion en sus manos, algo no le pareció bien. Él quería algo más que un cameo, así que rechazó el papel por lo pequeño que era. De esta forma, según confirmó el propio director en declaraciones a Digital Spy, el final tuvo que ser reescrito.

"El estudio quería una película más fresca que presentara un elenco en evolución. No querían que la película se centrara en la reaparición de Schwarzenegger. Probablemente se tratase más bien de mostrarlo brevemente y de que participase al final, en el clímax de la película, y créanme, lo entendí por completo, él dijo: 'Miren, este es un papel muy pequeño, y realmente no creo que quiera hacer eso. Me voy a Terminator con James Cameron".

Ya sin Schwarzenegger, que se estrena este viernes, es la cuarta película de "Depredador", sin incluir las dos películas de Alien Vs Predator, con las que harían un total de seis. Resulta curioso que Schwarzenegger nunca haya participado en una secuela ya que, al igual que en Predator, en los borradores de Predators (2010) también se había incluido un cameo del personaje de Dutch, pero finalmente tampoco salió adelante. (Le puede interesar: "Depredador" renueva su historia y este es el primer tráiler)

En cuanto a entregas futuras, que no se descarta que lleguen a los cines a corto o medio plazo si el público responde, Shane Black asegura que el regreso de Arnold Schwarzenegger podría hacerse realidad en alguno de estos proyectos. "Si hay otra película, no hay razones para que Arnold no participe en ella", concluyó.