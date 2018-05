¿Estará próximo el enfrentamiento entre Spider-Man y los Seis Siniestros?

El grupo de malvados apareció por primera vez en 1964

Los Seis Siniestros (The Sinister Six -su nombre original-) son un grupo de supervillanos con algo común: todos ellos quieren derrotar a Spider-Man por encima de cualquier otra cosa.

Los Seis Siniestros aparecieron primera vez en The Amazing Spider-Man Annual #1 en 1964, siendo el Doctor Octopus el cabecilla del grupo.

Cada vez parece más probable que la nueva era de Spider-Man, que arrancó con De regreso a casa, presente en algún momento al famoso grupo de villanos conocido como los Seis Siniestros. De hecho, algunas noticias sobre la secuela que volverá a protagonizar Tom Holland indican que Peter Parker podría enfrentarse, más pronto que tarde, a este equipo de villanos de Marvel.

Por lo pronto ha salido a la luz que Jake Gyllenhaal a punto de cerrar su participación como Mysterio en Spider-Man: De regreso a casa 2. Además, hay informes que aseguran que Michael Keaton retomará su papel del Buitre en dicha secuela. También se sabe que Escorpión fue creado en la última película y que Shocker fue presentado. Sin duda, ingredientes suficientes para lo que podría ser una película de los Seis Siniestros en el futuro.

Aunque Marvel Studios y Sony correrían el riesgo de sobrecargar el universo Spider-Man tomando esa decisión, la posibilidad de realizar una película sobre los Seis Siniestros no puede quedar todavía descartada, ni mucho menos.

El actor Alfred Molina interpretó al Doctor Octopus en Spider-Man 2 (2004), la película dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. Aunque casi siempre es él el personaje central, los Seis Siniestros tienen un gran elenco rotativo. Eso deja la puerta abierta a que otros villanos puedan ser incluidos para completar el grupo de seis, ya que tanto el Buitre como Mysterio están estrechamente ligados al equipo.

No es la primera vez que Sony se plantea producir una película de los Seis Siniestros. Cuando el estudio buscaba crear su propio universo de Spider-Man, antes de llegar a un acuerdo con Marvel Studios para permitir que Peter Parker apareciera en el UCM, Sony hizo planes de cara a su propia película de los Seis Siniestros.

¿Será la tercera película de Spidey en solitario dentro de Universo de Marvel la encargada de presentar a los Seis Siniestros? Otra opción es que la presentación de estos villanos llegue a los cines más tarde en forma de película diferenciada, con otros héroes ayudando al Spider-Man de Tom Holland a acabar con el grupo de villanos. En todo caso, eso será tras el estreno de Spider-Man: De regreso a casa 2, que llegará a los cines el 5 de julio de 2019.