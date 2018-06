Estos son algunos de los poderes de Capitana Marvel

Agencia Europa Press

Todavía queda un año para que Brie Larson llegue a los cines de todo el mundo como Capitana Marvel. Sin embargo, la maquinaria de promoción de Marvel Studios ha comenzado a dar sus primeros pasos en torno a este proyecto y los fans ya se preguntan cuáles serán, según lo visto en los cómics, los superpoderes de gran esta heroína.

Con la llega de Capitana Marvel, la Casa de las Ideas intentará contrarrestar el tirón que ha conseguido DC con Wonder Woman como símbolo del feminismo en el mundo de los superhéroes, mayoritariamente copado por personajes protagonistas masculinos.

Larson y su papel como Carol Danvers pueden dar un espaldarazo definitivo a Marvel de cara al gran final de su Fase 3, que se producirá pocos meses después con el estreno de Vengadores 4. ¿Será capaz de vencer a Thanos?

Inmunidad al veneno y a las enfermedades

Carol Danvers era originalmente humana. Sin embargo, cuando vivió su transformación, el patrón genómico del ex Capitán Marvel se transfirió a su cuerpo, incluido su sistema inmune Kree. Ahora posee dos sistemas y evolucionó hasta el punto en que es casi impermeable a todos los venenos y la mayoría de las formas de enfermedad.

Resistencia y agilidad

Danvers posee una gran resistencia y agilidad dado su pasado como Comandante de la Fuerzas Aéreas de los EE.UU. Además, al ser fusionada con un guerrero Kree también se produjeron alteraciones en su estructura genética. Sus músculos se regeneran a un ritmo acelerado y su conciencia cósmica le aporta unos reflejos ultrarrápidos. Su poder para absorber energía también contribuye a estas habilidades. Es por eso que muchos la consideran el personaje más poderoso del Universo Marvel.

Vuelo

Muchos superhéroes pueden volar, pero no todos han sido pilotos de las Fuerzas Aéreas. Eso es lo que hace especial a Danvers, que no solo es hábil en el manejo de naves, sino que también puede volar. A pesar de ello, no luce una capa. Es su capacidad para absorber y redirigir la energía lo que, en gran medida, impulsa su propulsión.

Versátil

Otro rasgo que obtiene del guerrero Kree, conocido comio Mar-Vell. Tras su transformación, Carol endurece su piel y sus huesos se ven fortalecidos dado su AND Kree. De esta forma, la Capitana Marvel resiste el ataque de armas de fuego sin apenas sufrir un rasguño. Las balas ni siquiera penetran en su piel, mientras que las alturas y las temperaturas extremas no suponen un problema para ella. Todo ello la convierte en igual de versátil que invulnerable.

Viajes espaciales

El Capitán Mar-Vell original siempre realizó viajes a través del espacio. La actual Capitana, Carol Danvers, mantuvo esa tradición, mostrando interés en la exploración del espacio y luchando siempre en las batallas que los superhéroes de Marvel deben librar lejos de la Tierra. Danvers obtuvo su habilidad para viajar por el espacio tras topar con un fenómeno espacial llamado "agujero blanco", lo opuesto a un agujero negro. Esta anomalía le reportó diferentes poderes y la capacidad de canalizar la fuerza y la gravedad de una estrella.

Potencia térmica

Los poderes de Capitana reflejan los de una estrella. Las estrellas pueden dividir y fuisionar átomos para crear energía, y esa es una de las muchas reacciones que ocurren dentro de la estructura de sus células para darle poder. Frecuentemente, Carol Danvers usa dicha técnica para convertir esa energía en calor. Lo que está claro es que nunca tendrá los pies fríos por la noche.

Control sobre energía electromagnética

Capitana Marvel también tiene un control innato sobre la energía electromagnética. Así, es capaz de doblar campos magnéticos a su voluntad y usar polaridades positivas y negativas para arrojar objetos de metal a sus enemigos. Esto le da poder sobre la electrónica, sea un arma nuclear o simplemente un teléfono móvil.

Factor de curación

Mientras la mayoría de los héroes simplemente dependen de la dureza de su piel para encajar ataques, la fisiología humana y Kree de Carol Danvers puede salvar su piel... literalmente. La química del cuerpo de Danvers ha sido alterada para poder acelerar rápidamente la regeneración celular, de modo que incluso recibiendo graves daños, puede recuperarse mucho más rápido.

Superfuerza

Una vez, Carol Danvers fue capaz de mover 92 toneladas, lo que da fe de su tremenda fortaleza física. La magnitud real de sus poderes todavía se desconoce, ya que fluctúa dependiendo de la cantidad de energía que absorve y de cuánto poder tiene en reserva en el momento que la usa. En las circunstancias adecuadas, los guionistas de la película de Capitana Marvel han asegurado que podría superar a cualquier otro héroe.

Supervelocidad

No es el superhéroe más veloz del planeta, pero Carol Danvers puede echar mano de su supervelocidad cuando lo necesite. La Capitana Marvel tiene reflejos rápidos y agilidad, lo que se traduce en la capacidad de realizar ráfagas de supervelocidad cuando sea necesario. Los cómics lo han dejado claro en diferentes ocasiones: la Capitana Marvel es tan rápida como fuerte.

Absorve energía cinética

Carol Danvers tiene el poder de bloquear todo ataque en su contra, absorberlo en su propio cuerpo y transformarlo en el impacto de energía que elija. Se trata más de un proceso que de un poder. Absorbe los golpes directos para volverse más poderosa, lo que ya se pudo ver en Pantera Negra Pero en este caso va más allá, puesto que ocurre lo mismo con explosiones, descargas eléctricas y radiación.

Manipula la gravedad

Puesto que puede volar, Capitana Marvel siempre tiene cierto control sobre su nivel de gravedad. Sin embargo, este poder está condicionado por su AND binario. Cuando es capaz de canalizar el poder de la estrella del agujero blanco, Carol Danvers tiene el control de todo su campo de gravedad circundante, manipulando el movimiento de todo lo que hay a su alrededor. Una habilidad bastante especial en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Teletransportación

Este es uno de los grandes poderes de Capitana Marvel, pero solo se manifestaría con un condicionante: que los poderes de manipulación de energía de Carol Danvers fueran acelerados de alguna forma por medio de alguna fuerza externa. Únicamente de esta manera, el teletransporte alrededor de todo el universo podría agregarse a su extensa lista de poderes.