Hasta el 24 de octubre se puede ver online la selección de la competencia tadeísta, nacional, internacional, gestos migrantes y paisajes rememorados.

Eureka, el Festival Universitario de Cine, se realiza entre el 20 y el 24 de octubre de 2020. La quinta edición del evento se puede disfrutar a través de la plataforma Boonet, que alberga aproximadamente 80 cortometrajes participantes entre competencias oficiales, panoramas y retrospectivas.

Este año, además de inaugurar edición digital, Eureka traspasa fronteras, pues estará disponible en toda Latinoamérica y los interesados en seguir la programación académica podrán hacerlo a través de Facebook Live.

El objetivo principal de Eureka 2020 es, sostienen, expandir interdisciplinariamente la labor del cine en conjunto con otras vertientes que impulsan y fortalecen el campo cinematográfico universitario, incentivando y siendo puente de conexión para que desde diferentes pensamientos se emprendan nuevos proyectos, emprendimientos empresariales y coproducciones regionales entre estudiantes.

Eureka Festival se enfoca este año en plantear cuestionamientos acerca de las formas en que las artes y los diferentes campos del conocimiento que se gestan en las universidades contribuyen a la labor audiovisual.

A continuación, se encuentran los nombres de los cortometrajes que hacen parte de cada selección, junto a los horarios en que pueden disfrutar en Boonet.

Competencia Tadeísta (por Boonet el martes 20 (2:00 p.m. - 5:00 p.m.) y jueves 22 (2:00 p.m. - 5:00 p.m.)

“158” (2019) 02:04 | Español 2019 | Colombia | Drama | Director: Camilo Marulanda - Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“Anarkia” (2020) 20:45 | Español 2020 | Colombia | Drama / Musical |Director: Samuel Casallas - Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“El Espino” (2019) 19:17 | Español 2019 | Colombia |Road Movie |Director: Jorge Andrés Abril Martínez - Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“Francisco Horlandy” (2020) 11:46 | Español 2020 | Colombia | Documental | Director: Oscar Julian Bravo - Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“Mane” (2019) 08:47 | Español 2019 | Colombia | Documental | Director: Jharol Mendoza - Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“Tejido” (2020) 01:56 | Español 2020 | Colombia | Animación | Directores: Juan Sebastián Carvajalino (Animación) y María Alejandra Fajardo (Producción) Nicolás Gutiérrez (Diseño Sonoro) - Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“Home” (2020) 03:18 | Español 2020 | Colombia | Experimental / Conceptual | Directora: Andrea Catalina Gordillo - Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Competencia nacional (por Boonet el martes 20 (8:00 p.m. -11:00 p.m.) y miércoles 21 (6:00 p.m. - 9:00 p.m.)

“Érase un vez en Colombia” (2020) 15:46 | Español 2020 | Colombia | Drama | Director: Adrián Alfonso Agudelo - Universidad de Medellín.

“Para ver morir una mosca” (2019) 07:26 | Español 2019 | Colombia | Animación experimental | Director: Diego Felipe Cortés - Pontificia Universidad Javeriana.

“De Muertos y Flores” (2019) 19:58 | Español 2019 | Colombia | Animación / Drama |Director: Mateo Salas Puerta - Universidad de Antioquia.

“Flores secas” (2019) 12:42 | Español 2019 | Colombia | Drama / Ficción | Director: Hernando Borda Gómez - Universidad Nacional de Colombia.

“Viendo el Mundo de Pixeles” (2020) 07:03 | Español 2020 | Colombia | Documental | Directora: Raquel Páez Guzmán - Pontificia Universidad Javeriana.

“Un Lugar Propio” (2019) 14:00 | Español 2019 | Colombia | Documental / Social | Directores: Dany Solano Daza, Mateo Suárez Gámez, Sergio Reyes Miranda - Universidad Nacional de Colombia.

“El Corazón es la Cuarta Pared” (2019) 07:28 | Español 2019 | Colombia | Drama / Director: Andrés Restrepo Gómez - Escuela Profesional de Cine de Eliseo Subiela.

Competencia nacional [programa 2] (por Boonet el miércoles 21 (8:00 p.m. - 11:00 p.m.) y jueves 22 (6:00 p.m. - 9:00 p.m.)

“ShutUp” (2020) 03:00 | Español 2020 | Colombia | Videoclip |Director: Cristhian Granados - Institución: Corporación Universitaria UNITEC

“Del Molino al Pueblo” (2019) 14:44 | Español 2019 | Colombia | Documental | Director: Jesús Álvarez Pino Universidad del Norte.

“Remanente” (2020) 14:00 | Español 2020 | Colombia | Wildlife Movie | Directora: Sol Matsuyama - Universidad Nacional de Colombia.

“Ruido” (2019) 13:09 | Español 2019 | Colombia | Documental | Directora: Carla Melo - Congo Films School.

“Dreck” (2020) 03:25 | Español 2020 | Colombia | Ciencia Ficción / Animación Directora: Daniela Arias - Universidad Autónoma de Bucaramanga.

“Hay una Sirena Bajo la Cama” (2020) 24:00 | Español 2020 | Colombia | Ficción / Director: Omar E. Ospina Giraldo - Universidad del Magdalena.

Senescencia (2020) 26:20 | Español 2020 | Colombia | Drama | Directora: Valeria Acosta Peñaranda - Universidad Autónoma de Occidente.

Competencia internacional (por Boonet el martes 20 (8:00 p.m. -11:00 p.m.) y el viernes 23 (6:00 p.m. - 9:00 p.m.)

“Diysex” (2019) 24:00 | Español 2019 | España | Adolescente / Derechos Humanos | Directoras: Maria Lorente, Juno Álvarez, Yaiza De Lamo, Mariona Vázquez- Universidad Autónoma de Barcelona.

“Kin’s Hair” (2019) 05:50 | Mandarín 2019 | China | Animación | Director: 陳冠聰 Chan Kwun-chung, 鄭思蘊 Chang See-wan, 王子妍 Wong Tsz-yin Hong Kong Arts Centre.

“Of” (2019) 15:00 | Sin diálogos 2019 | Moldavia | Animación | Director: Vlad Bolgarin- Academy of Music, Theatre and Fine Arts.

“Rio” (2019) 22:00 | Ruso 2019 | Rusia Ficción / Adolescente | Directora: Zhenia Kazankina -Russian State University of Cinematography Named After S. Gerasimov.

“Sárkan / The Kite” (2019) 14:00 | Sin diálogos 2019 | República Checa | Animación infantil | Director: Martin Smatana – FAMU.

“The Stephanie Show” (2020) 17:57 | Español 2020 | España | Documental| Director: Camille Reitzel - Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Competencia internacional [programa 2] (por Boonet el miércoles 21 (6:00 p.m. - 9:00 p.m.) y viernes 23 (8:00 p.m. - 11:00 p.m.)

“49 Years from the House on the Left” (2019) 08:21 | Finés 2019 | Finlandia | Ficción | Directora: Sevgi Eker- ELO Film School Helsinki.

“El Monte” (2019) 13:09 | Español 2019 | Cuba / España | Documental |Directora: Claudia Claremi - Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba.

“Emerge” (2020) 13:00 | Español 2020 | Argentina | Ficción | Directoras: Magalí Suescun - Laila Méliz - Universidad De Buenos Aires (FADU).

“Endless Love” (2020) 20:06 | Portugués 2020 | Brasil | Documental Directora: Duda Gambogi - Universidade Federal Fluminense .

“Esperando la Lluvia” (2019) 12:20 | Español 2019 | Argentina | Animación / Experimental / Drama / Música |Director: Franco Martín Lombardi-Universidad del Cine.

“La Falsa Noche” (2019) 09:32 | Español 2019 | Cuba | Ficción Director: José Raúl Ortiz-Escuela Internacional de Cine y Televisión EICTV.

“Pour De Vrai” (2020) 21:00 | Francés 2020 | Francia | Documental | Director: Maria Claudia Blanco- École Nationale Supérieure des Métiers de l’image et du son, La Fémis.

“Todos los fuegos” (2019) 09:18 | Español 2019 | Argentina | Documental | Director: Víctor Giovanni Moreno Mejía - Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Competencia internacional [programa 3] (por Boonet el jueves 22 (8:00 p.m. - 11:00 p.m. y viernes 23 (4:00 p.m. - 7:00 p.m.)

“Murciélago” (2018) 11:27 | Español 2018 |Cuba//Españ| Documental / Experimental |Directora: Claudia Claremi- Escuela internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

“Oltre La Crosta” (2019) 09:00 | Italiano 2019 | Suiza | Mockumentary | Directores: Vanja Tognola & Jan-David Bolt - Escuela Superior de las Artes de Zúrich.

“Sin Cielo” (2019) 24:35 | Inglés 2019 | USA | Ficción | Director: JS Maarten -American Film Institute, USA.

“Cabildo Infantil” (2019) 04:40 | Español 2019 | Chile | Documental |Directoras: Natalia Mejías y J.K. Ayacura - Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Freeze Frame” (2019)05:00 | Alemán 2019 | Bélgica//Alemania | Animación | Director: Verstegen Soetkin- Akademie Schloss Solitude, Germany.

“Hades qadem gedan” (Un Accidente muy Viejo) (2019) 16:26 | Árabe 2019 | Egipto | Documental | Director: Ahmed Sobhy - The Egyptian Higher Institute of Cinema

“Les Enfants du Rivage” (Children of the Shore) (2018) 20:00 | Francés 2018 | Francia / Bélgica | Ficción|Directora: Amelia Nanni- Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Difussion INSAS.

Gestos migrantes (por Boonet el jueves 22 (6:00 p.m. - 9:00 p.m.) y viernes 23 (8:00 p.m. - 11:00 p.m.)

“Apfelmus” (2019) 06:51 | Alemán 2019 | Austria | Animación | Director: Gratzer Alexander.

“El Cielo se Puso Gris” (2019) 07:00 | Español 2019 | Chile | Documental | Director: Cons Gallardo V. Universidad Mayor.

“La Hoguera” (2020) 19:00 | Español 2020 | España | Ficción / Documental |Director: Carlos Saiz EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine.

“Mascot” (2020) 06:40 | Coreano 2020 | Corea | Ficción / Animación | Director: Lee-ha KIM -Visual Image Design Department of Hansung University.

“SH_T HAPPENS” (2019) 13:00 | Sin diálogos 2019 | República Checa / Eslovaquia/ Francia | Animación – FAMU.

“Última Frontera” (2020) 10:15 | Español - Árabe 2020 | España | Documental | Directores: Maite Aznar Orbea, Claudia Giráldez, Luna Guerrero, Roberto Pintre - Universidad de Sevilla

“Saudade” (2019) 30:00 | Portugués 2019 | Brasil//Alemania | Documental Director: Denize Galiao - Universidad de Televisión y Cine de Múnich.

Paisajes rememorados (por Boonet el jueves 22 (8:00 p.m. - 11:00 p.m. y viernes 23 (4:00 p.m. - 7:00 p.m.)

“¿Recuerdas Cuando Solíamos Tomar El Tren?” (2019) 27:00 | Español 2019 | UK//Chile | Documental / Experimental | Director: Patricio Alfaro - University of London.

“Atmósferas” (2019) 12:00 |Español 2019 | Cuba / Colombia | Experimental |Director: Leinad Pájaro De la Hoz – EICTV.

“La Casa Inexistente” (2019) 09:19 | Español 2019 | Colombia | Animación | Directora: Paula Andrea Peñaloza.

“Sodom & Gomorrah” (2019) 09:44 | FALTA IDIOMA 2019 | Ghana | Documental / Experimental |Director: Essel Curtis.

“California Fire” (2019) 24:50 | Inglés 2019 | USA | Experimental | Director: Jeff Frost

“Udahnut zivot/Imbued Life” (2019) 12:15 | Croata 2019 | Croacia | Animación | Director: Ivana Bošnjak, Thomas Johnson

Poéticas de la interfaz (por Boonet el miércoles 21 (8:00 p.m. - 11:00 p.m.) y viernes 23 (6:00 p.m. - 9:00 p.m.)

“Avant l’effonfrement du Mont Blanc” (2020) 16:08 | Francés 2020 | Francia | Experimental |Director: Jacques Perconte.

“Open World” (2018) 09:55 | Francés 2018 | Francia | Experimental | Director: Axel Chemin

“The Collapse of PAL” (2011-2013) 08:34 | Neerlandés 2011//2013 | Holanda | Experimental Director: Rosa Menkaman.

The Unforeseen (2020) 12:54 | Inglés 2020 | USA | Experimental | Director: Pamela Breda - Pratt Institute.

“Fluir” 08:33 | Español 2019 | Colombia | Experimental |Director: Juan David Aranzazu, María Camila Muñoz, Diego Pérez y Ana Carolina Naranjo - Colectivo Ecos: Arte y Tecnología.

“Latidos Marinos” 06:15 | Español 2018 | Colombia | Experimental | Director: Juan David Aranzazu, María Camila Muñoz, Diego Pérez y Ana Carolina Naranjo. - Colectivo Ecos: Arte y Tecnología.