Ahora sí... les contamos cómo va a funcionar #Eurocine2020 junto con la @cinematecabta. Del 22 al 31 de julio podrán comprar sus boletas en la Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá y pueden ver la película cuando quieran en el marco de esos días 🎬 además de eso les tenemos un gran sorpresa para el 23 de julio que estaremos anunciando próximamente! Tenemos una muestra de 9 películas maravillosas; a partir de mañana estará en funcionamiento nuestra página web con la cartelera y mucha más información.