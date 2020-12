Felipe Morell, tras la libertad de la animación

El realizador caleño, quien llegó a esta industria por casualidad, hace películas independientes con su empresa, pero también participa en superproducciones de Hollywood.

Estudió en Colombia, pero al finalizar el bachillerato se fue del país, ¿por qué?

Nací en Cali y allí viví hasta el bachillerato, luego estuve en Londres un tiempo y después fui a Los Ángeles a estudiar diseño industrial y cine en el ArtCenter College of Design, y cuando me gradué empecé a trabajar con los estudios de cine. Estuve primero en Warner Bros, luego en DreamWorks y Disney. Posteriormente fundé la empresa Digitzfilm en Colombia, con la que hemos producido cine de animación como Mi hermano es un zombie, Anomalia o Pixi Post y los genios de Navidad, aunque sigo trabajando en proyectos específicos de Hollywood.

¿Cómo llegó a la animación?

Cuando salí de la universidad trabajé en el estudio de diseño de carros de BMW, hasta que uno de los compañeros de la universidad, que trabajaba con Warner Bros, me llamó para ser parte de Batman: la serie animada.

¿Qué magia tuvo ese trabajo para que se quedara en la industria?

Cuando pasé a Warner Bros me encontré con la libertad para poder imaginar lo que quisiera, dibujarlo, diseñarlo y hacerlo parte de la producción; algo que no ocurre en el mundo del diseño de carros, porque hay muchas restricciones. Me fascinó el mundo de crear una serie de televisión o una película, de la magia que hay alrededor.

¿Cómo se complementa su trabajo con las películas independientes de su empresa y las superproducciones de Hollywood?

Son dos mundos similares, pero al mismo tiempo diferentes. En cuanto a la técnica de cómo hacer una película es lo mismo y la gran diferencia es la cantidad de dinero, porque, por ejemplo, una película de animación de un estudio como Pixar puede costar más de US$100 millones. Eso influye en los procesos y recursos que se pueden usar en el trabajo, incluso les permite desarrollar su propia tecnología. En el cine independiente se manejan presupuestos más pequeños, aunque una película nunca es barata, menos en la animación. Al final es el concepto artístico el que permite lograr, con lo que se tiene, una buena y bonita película, porque, también es verdad, ahora es posible que un estudio o trabajador pueda tener un computador y programas con los cuales trabajar.

“Pixi Post y los genios de Navidad” es de 2016. ¿Cómo retoma su conversación?

En este caso destaco la oportunidad de que esta película pueda ser vista en Colombia, porque ya la habíamos estrenado en otros países. Eso está relacionado con la exhibición, que siempre es muy difícil para el cine independiente, porque el mercado está tomado por los estrenos masivos. En la Navidad pasada hablamos con Cine Colombia para estrenar Pixi Post y los genios de Navidad, pero no era conveniente enfrentarla con Frozen 2. Lo aplazamos para este año y ante la situación actual decidimos lanzarla en Cinecoplus.com, porque es una película navideña, no hay otro momento del año para presentarla.

¿Por qué apuestan por una protagonista feminista, teniendo en cuenta que no responde a la tendencia actual?

Es cierto, hicimos este guion antes de todo el movimiento #MeToo. Incluso, en las versiones iniciales estaba Pixie Post con su amigo Kepa, quien iba a ser el personaje principal. Pero en un momento se cambió la historia para darle el protagonismo a ella, porque precisamente se quiere resaltar qué tan difícil es para una mujer lograr el triunfo. Nos pareció interesante ir en contravía, porque históricamente los personajes femeninos son las acompañantes de los protagonistas y quienes despiertan lo que se conoce como el interés romántico. En su tiempo discutimos sobre si funcionaría o no, pero me alegra haber tomado esa decisión.

¿Por qué recomendaría a los padres de familia ver con sus hijos “Pixi Post y los genios de Navidad”?

Una razón es la manera de entretener a los niños. Esta película no solo es bonita, tiene una historia agradable, sino que también es para adultos, porque habla de ciertos valores importantes para niños en formación como la multiculturalidad, amistad, colaboración, trabajo en equipo y respeto hacia la mujer, porque ellas, históricamente, siempre tienen que trabajar más para demostrar que son buenas en lo que hacen. La protagonista de la historia es una mujer que al principio no cree mucho en sí misma, pero luego los salva a todos.