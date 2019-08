Festival Cine Latino 2019: vitrina para producciones de diez países

EFE

El Festival de Cine Latino de Nueva York, del 12 al 18 de agosto, presentará este año 83 películas de diez países, entre ellas I Like It Like That, una historia que se desarrolla en El Bronx de los 90, que reunirá a sus protagonistas por primera vez, veinticinco años después de su estreno.

Filmes de EE.UU., Puerto Rico, Nicaragua, Ecuador, Cuba y de República Dominicana, país que participa además con colaboraciones con España, Argentina y Brasil estarán presentes en esta decimosexta edición del festival, presentado por la cadena HBO, y fundado en 1990 por su director, Calixto Chinchilla.

Esta edición también marcará el estreno, el 15 de agosto, del documental musical sobre el cantante de música urbana Farruko, en el que interpreta las canciones que le han inspirado a través de su carrera y que estarán en su próximo disco.

Farruko: en letra de otro, en el que el artista puertorriqueño tiene una conversación íntima sobre su vida, será transmitido posteriormente, el 23 de agosto, en las plataformas de HBO Latino, día en que su disquera Sony lanzará al mercado el álbum, indicó el Festival de Cine en un comunicado.

"Agradezco a HBO Latino y al Festival de Cine por cree en un proyecto tan grande como éste. Me siento bendecido por la oportunidad de compartir más acerca de mi vida, mi hogar, y mi historia con mis seguidores y la comunidad latina", indicó el artista en el comunicado.

"Espero que el documental inspire a muchos a mantenerse luchando por sus sueños y nunca dejar de creer en ellos mismos", agregó el premiado artista.

De acuerdo con los organizadores, el festival arranca con el estreno en Nueva York de Princess of the Row de Van Maximilian Carlson, la historia de una niña adoptiva fugitiva que no se detiene ante nada para vivir con la única familia que ella conoce: su papa, un veterano enfermo menta y sin hogar, que lucha por sobrevivir en un barrio marginal de Los Ángeles.

El Festival rendirá tributo al director estadounidense John Singleton, que falleció el pasado abril, a los 51 años, de un derrame cerebral, con la proyección al aire libre de Poetic Justice, con una aparición especial de su hija Justice Singleton.



Singleton fue el primer afroamericano nominado al Óscar a la mejor dirección y conocido sobre todo por el filme Los chicos del barrio (1991), un drama sobre la cruda y violenta vida de unos jóvenes negros en Los Ángeles.



En la noche de cierre, el 18 de agosto, se presentará The Infiltrators (2019), la primera película dominicana mostrada en Sundance, y basada en hechos reales, sobre un grupo de jóvenes indocumentados capturados a propósito por la Policía Fronteriza, para poder infiltrar un centro de detención con fines de lucro.