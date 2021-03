Este año el evento podrá disfrutarse presencialmente y al aire libre en las llamadas “Luna llena”, una programación que hasta el 24 de junio proyecta 25 largometrajes y 34 cortometrajes.

El Festival Internacional de Cine de Cartagena, Ficci, presentó este miércoles la programación de “Interruptus”, edición especial que se realizará entre marzo y octubre de este año.

Catalogado por los organizadores como “un acto de resistencia”, esta edición tiene como objetivo devolverle a la ciudad, a los ciudadanos y turistas y a los realizadores el espacio y el espíritu que, por décadas, ha servido para celebrar la cinematografía nacional y extranjera.

Felipe Aljure, director artístico del Ficci, anunció en rueda de prensa celebrada este miércoles en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias - CFCE -, que “Interruptus” cuenta con una programación que podrá verse presencialmente y al aire libre en la ciudad de Cartagena cada noche de luna llena a partir de este 28 de marzo y hasta el 24 de junio, y que estará conformado por 25 largometrajes y 34 cortometrajes.

“Dados los cambios permanentes a los que obliga la pandemia tanto a nivel logístico, pero también en lo referido a la distribución y ruta de las películas, el Festival revelará más adelante la programación prevista para las noches de luna llena entre los meses de julio a octubre”, comentó.

El Ficci Interruptus se llevará a cabo en cinco sedes – tres fijos y dos itinerantes - en los que los cartageneros y los visitantes de la ciudad podrán encontrarse alrededor de la gran pantalla.

El Museo Histórico de Cartagena - MUHCA-, en su reconocido patio del Palacio de la Inquisición será la sede de dos proyecciones cada una de las jornadas de luna llena. La Plaza de la Proclamación también será escenario de doble jornada cinematográfica y, en alianza con la Armada de Cartagena, la Bahía de las Ánimas tendrá fondeado un Buquecine cada noche de luna llena entre los meses de marzo a octubre.

Manteniendo la mirada hacia los barrios de toda la ciudad y como parte de Cine en los Barrios uno de los eventos icónicos del Ficci, la pantalla móvil del cine llegará a las canchas abiertas de los barrios Canapote, Nelson Mandela, Caracoles, San Francisco, Almirante Colón, La Boquilla, San José de los Campanos, Las Palmeras y la Unidad Deportiva Rocky Valdés.

Distintos lugares emblemáticos de la ciudad, desde el Castillo de San Felipe a la Plaza de la Aduana, Getsemaní, algunas de las playas y la muralla, serán el quinto de los escenarios sede del “Interruptus”. En el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena - CFCE - tendrán lugar un gran número de eventos presenciales como la Agenda Académica, que podrán ser seguidos en streaming desde el resto del país.

Tributos

El primer homenaje será para Terry Gilliam, recordado por títulos como “La vida de Brian” (1979), “Brazil” (1985), “Las aventuras del barón de Munchausen” (1988), “12 monos” (1995), “Muerte y asco en las Vegas” (1998) o su más reciente “El hombre que mató a Don Quijote” (2018), una película con la que soñó por 30 años.

En reconocimiento a su insustituible trayectoria, Ficci Interruptus entregará a este norteamericano nacionalizado inglés, una India Catalina de plata en filigrana artesanalmente labrada por las hermanas Herrera, herederas de la tradición familiar orfebre de Mompox.

El evento, junto a un conversatorio, será transmitido por la página web del festival y sus redes sociales, la noche del 27 de marzo.

Programación “Noche de luna llena”

Cada noche tendrá, además, la proyección de sus programas de cortos: Muestra Cine Afro, Muestra Cine Indígena, Tierra Adentro, Cortizona, Cortos de Aquí y Onda Corta.

Sábado 27 de marzo

“Медена земја” (Honeyland) de Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov - Macedonia del Norte

“Agosto” (August) de Armando Capó - Cuba / Costa Rica / Francia

Domingo 28 de marzo

“Lara” de Jan-Ole Gerster - Alemania

“And then we danced” de Levan Akin - Georgia / Suecia

“Érase una vez en Venezuela, congo mirador” (Once upon a time in Venezuela) de Anabel Rodríguez Ríos - Venezuela / Reino Unido / Austria / Brasil

“Madre” de Rodrigo Sorogoyen - España / Francia

“Los sonámbulos” (The sleepwalkers) de Paula Hernández - Argentina / Uruguay

“Ceniza negra” (Land of ashes) de Sofía Quirós Úbeda - Costa Rica / Francia / Argentina / Chile

Martes 27 de abril

“Adoration” de Fabrice du Welz - Francia / Bélgica

“El segundo entierro de Alejandrino” (The second burial of Alejandrino) de Raúl Soto Rodríguez - Colombia

“Blanco en blanco” de Théo Court - España / Chile / Alemania / Francia

“Yo soy otro” de Óscar Campo - Colombia

“Erde” (Earth) de Nikolaus Geyrhalter - Austria

“Tony driver” de Ascanio Petrini - Italia / México

Miércoles 26 de mayo

“This is not a burial, it’s a resurrection” de Lemohang Jeremiah Mosese - Lesoto / Sudáfrica / Italia

“Fourteen” (Catorce) de Dan Sallitt - Estados Unidos

“Te lleva el diablo” (The devil takes you) de David Covo - Colombia / Alemania

“Gli ultimi a vederli vivere” (The last to see them) de Sara Summa - Alemania

“Cinema pameer” de Martin von Krogh - Suecia

“La casa de Mama Icha” (The house of Mama Icha) de Óscar Molina - Colombia / Estados Unidos

Jueves 24 de junio

“La niebla de la paz” (The fog of peace) de Joel Stängle - Colombia

“Sanctorum” de Joshua Gil - México / República Dominicana / Catar

“Acasă” (My home) de Radu Ciorniciuc - Rumania / Alemania / Finlandia

“Robolove” de Maria Arlamovsky - Austria

“Anbessa” de Mo Scarpelli - Estados Unidos / Italia / Etiopía