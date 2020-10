Festival de Cine Francés 2020: prográmese para verlo online

Hasta el 7 de octubre puede ver los filmes programados en Cinemateca de Bogotá, Cinema Paraíso On Demand, CineplayMAX y Cineco Plus.

El Festival de Cine Francés 2020, que se celebra entre el 1º y el 7 de octubre, presenta películas que se mueven en una diversidad de géneros e historias, únicas en sí mismas; pero que al verlas en conjunto el espectador puede apreciar la riqueza, en su totalidad, de la cultura francesa.

En esta ocasión, el evento cinematográfico se puede disfrutar a través de la Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá, Cinema Paraíso On Demand, CineplayMAX y Cineco Plus. De manera presencial, en funciones especiales programadas en el autocine de Procinal Medellín.

En su edición número 19, el Festival de Cine Francés propone repensar nuestra relación con el cine, así como tomar distancia y apreciar así el panorama que nos rodea.

“¿Qué aparecerá ante nuestros ojos, qué imagen se asentará, con la distancia y la calma que implica observar la composición en su conjunto? ¿Y si ampliamos el espectro y apreciamos el detalle en relación con los otros tantos, en general, que lo rodean?”, se preguntas los organizadores.

Películas y salas virtuales

Sala Virtual Cinemateca de Bogotá

El futuro se cuida (Películas por venir)

• “Los Miserables” (Les Misérables) de Ladj Ly (película inaugural, función exclusiva)

• "Jeanne " (Jeanne) de Bruno Dumont

• “Habitación 212” (Chambre 212) de Christophe Honor

• “La chica con una pulsera” (La fille du bracelet) de Stéphane Demoustie

• “Las vidas de Marona” (L’Extraordinaire Voyage de Marona) de Anca Damian

El pasado te cuida (Películas para siempre)

• “De repente, el paraíso” (It Must Be Heaven) de Elia Suleiman

Consultar programación y pago de accesos en www.cinematecadebogota.gov.co/funciones-virtuales.

Cinema Paraíso On Demand

El pasado te cuida (Películas para siempre)

• “Asterix: el secreto de la poción mágica” (Asterix: le secret de la potion magique) de Louis Clichy y Alexandre Astier

• “La cocinera del presidente” (Les saveurs du Palais) de Christian Vincent

• “Lolo” (Lolo) de Julie Delpy

• “3 corazones” (3 cœurs) de Benoit Jacquot

Consultar programación y pago de accesos en www.cinemaparaisoondemand.com

CineplayMax

El futuro se cuida (Películas por venir)

• “Abre tus alas” (Donne-moi des ailes) de Nicolas Vanier

El pasado te cuida (Películas para siempre)

• “La Casa junto al mar” (La Villa) de Robert Guédiguian

• “Perseguida por la tradición: Papicha” (Papicha) de Mounnia Meddour

Consultar programación y pago de accesos en www.cineplaymax.com

Cineco Plus

El pasado te cuida (Películas para siempre)

• “Frantz” (Frantz) de François Ozon

• “Custodia compartida” (Jusqu'à la garde) de Xavier Legrand

• “La ley del mercado” (La loi du marché) de Stéphane Brizé

• “Un momento de amor” (Mal de Pierres) de Nicole García

Consultar programación y pago de accesos en www.cinecoplus.com

Conversatorios

Los Miserables: conversatorio con Ladj Ly y Franco Lolli

Ladj Ly, director de “Les Misérables”, participará, junto al director Franco Lolli (Gente de bien, Litigante), de este conversatorio que cerrará con broche de oro la sesión inaugural del 19º Festival de Cine Francés. El encuentro se transmitirá a través de la Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá, el primero de octubre, a las 8:30 p.m, después de la proyección de la película y vía streaming en las redes sociales de la Cinemateca de Bogotá.

Por esta película, realizada a partir del cortometraje homónimo que también dirigió en 2017, e incluye a los mismos actores protagónicos, Ladj Ly fue galardonado con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2019.

Las vidas de Marona: Conversatorio animación con Anca Damian y Santiago Caicedo

Anca Damian, directora de L’Extraordinaire Voyage de Marona (Las vidas de Marona), participará en este encuentro con su homólogo colombiano en la dirección de cortometrajes y largometrajes de animación, Santiago Caicedo. El conversatorio se transmitirá a través de la Sala Virtual de la Cinemateca de Bogotá el próximo sábado 3 de octubre a las 3:00 p.m, tan pronto finalice la visualización de la película y a partir de ese momento, estará disponible en las redes sociales tanto de la Cinemateca de Bogotá como en las del Festival de Cine Francés y su página web.

Abre tus alas: Conversatorio con Nicolas Vanier

Nicolas Vanier, director de Donne-moi des ailes (Abre tus alas), conversa con dos alumnos de la opción de Cine del Liceo Francés, bajo la moderación de uno de sus maestros. Esta cápsula estará alojada en la plataforma CineplayMAX y en las redes sociales del 19º Festival de Cine Francés, , disponible desde el primero de octubre.