Festival de Cine Latino de Nueva York abrirá con documental sobre Rubén Blades

EFE

Un total de 17 países estarán representados en esta decimoquinta edición del festival, que presenta largometrajes, cortos, documentales o series web y que abrirá con "Rubén Blades no es mi nombre", un retrato íntimo del famoso cantautor de salsa y actor panameño y su lucha para llegar al lugar que hoy ocupa.



El largometraje, del también panameño Abner Benaim y que debutó este año en el festival South by Southwest (SXSW) de Texas, hace un recorrido por los 50 años de carrera del cantante y político de 70 años y contiene entrevistas a otros famosos intérpretes como Sting, Paul Simon, Gilberto Santa Rosa y René Pérez (Residente) y testimonios de otros que han estado cerca del excandidato presidencial y exministro de Turismo de su país.



El documental fue filmado en Panamá, donde llegará a los cines el 30 de agosto, y Nueva York, donde reside ahora el salsero y abogado, que habla sobre su infancia, del primer tema de muchos con mensaje político que escribió, de cómo comenzó su carrera profesional en la música y cómo llegó a las Estrellas de Fania en lo que fue el inicio de una carrera que se ha extendido por cinco décadas.



"He visto muchos latinos, gente joven movilizándose por lo que pasa en el mundo. Para mí es importante que estas voces se escuchen como la de 'The Wall', la primera película bajo esta Administración que habla de lo que está ocurriendo en la frontera, de lo que ocurre con las separaciones de los niños", dijo a Efe Calixto Chinchilla, fundador del festival, sobre otro de los platos fuertes de la programación.



"The Wall", una producción del grupo de medios USA Today, surgió de una serie de reportajes sobre el muro que ha propuesto el presidente Donald Trump y lo que significaba para la gente y la frontera.



Entre los 60 filmes que se presentan figura también "The Sentence", que ganó el premio del público al mejor documental estadounidense en el Festival de Cine Independiente de Sundance y que narra la vida de una familia después de que la madre fuera condenada a 15 años de prisión por drogas.



También el documental "Heredera del viento", que recorre la historia de la documentalista nicaragüense Gloria Carrión Fonseca entremezclada con la revolución sandinista en su país, las muertes y los niños que tomaron las armas.



De acuerdo con Chinchilla, el festival recibió cerca de 400 filmes del este al oeste de EE.UU. y de diversos países latinoamericanos para ser considerados para esta ocasión, de los que 60 fueron elegidos.



Destacó que muchas cosas han cambiado desde la primera edición de este festival, pero, destacó que una cosa permanece igual cada año: una generación de jóvenes latinos haciendo filmes sobre la cultura desde una nueva perspectiva.



"Lo que hacemos es reunir a todos esos jóvenes cineastas latinos de EE.UU. y presentarlos a los de América Latina. No queremos ser el festival líder sino el festival que piense primero en la comunidad, en la audiencia", afirmó.