Festival de The Classics anuncia sus clases magistrales

View this post on Instagram

"I think there is a very good film critic in the United States today, a successor of James Agee, and that is Jonathan Rosenbaum. He's one of the best; we don't have writers like him in France today. He's like André Bazin." Jean-Luc Godard Jonathan Rosembaum estará en los MasterClassics de The Classics. Noviembre 14. Atentos a más información de esta clase inolvidable con la leyenda viva de la crítica de cine.