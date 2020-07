Festival IndieBo realiza la edición 2020 en línea

Entre el 16 y el 26 de julio el público podrá ver 45 películas que incluyen cuatro estrenos de cine colombiano y un homenaje al director inglés Julien Temple.

El Festival de Cine Independiente de Bogotá, IndieBo, realiza este año su sexta edición, la cual se podrá seguir en streaming, por lo que entre el 16 y el 26 de julio el público que vive en Colombia podrá ver 45 películas que incluyen cuatro estrenos de cine colombiano.

“Esta edición de IndieBo es para viajar sin despegar, sumergirnos en otras culturas, dejarnos llevar y explorar el mundo. Es empezar a formar parte de una unidad. El planeta nunca se había puesto en pausa por una misma situación, y por primera vez giramos alrededor de un mismo sentir que nos ha conectado, generando empatía y solidaridad”, dice Paola Turbay, fundadora y directora general del festival.

El IndieBo 2020 cuenta con una programación que incluye cine independiente nacional e internacional, entre las que se destacan cuatro estrenos exclusivos de cine colombiano: “Limonada, Limonada” de Juan Pablo Heilbron y Nicolás Palacio; “Luz” de Juan Diego Escobar; “No trague N’tero” de Alexis Durán y “Ruido” de Marco Vélez Esquivia.

El crítico argentino Marcelo Panozzo, nuevo director artístico del festival, fue el encargado de crear el programa que cuenta con un homenaje al director inglés Julien Temple, un hombre que estuvo al lado de los Sex Pistols en su momento de gloria y de quien se presentan las películas como “Ibiza: The Silent Movie”, “Keith Richards: The Origin of the Species”, “Joe Strummer: The Future is Unwritten” y “London: The Modern Babilon”.

La programación de IndieBo 2020 también incluye charlas con directores y productores, espacios nuevos de interacción con invitados que se sentirán más cerca que nunca y, en definitiva, un viaje extraordinario por distintas culturas que, en circunstancias como estas, solo es posible a través de la ventana que convierte en posible lo imposible, el cine.

La plataforma permite consultar la programación de las películas y talks, conectar a los usuarios, navegar para descubrir todo el contenido, interactuar entre ellos y hallar las diferentes modalidades para participar más allá de la proyección. Por este medio podrán acceder a venta de comida y productos, a salas de chats, a blogs con contenido relacionado con las industrias creativas, a la oportunidad de crear salas privadas para ver las películas entre amigos y se podrá disfrutar desde cualquier parte de Colombia.

“Todos sentimos, todos dolemos, todos gozamos, y es a través de los contenidos que trae este año el festival en donde nos damos cuenta (de) que somos lo mismo. Somos uno. Quizá la pérdida de libertad de este tiempo sea la experiencia más liberadora de todas. Y eso es lo que queremos proyectar este año: la liberación que se logra también a través del cine, la cultura y el arte”, concluye Turbay.