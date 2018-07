Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos anuncia películas de 2018

Redacción cine

Entre el 10 y el 16 de agosto se realiza la quinta edición del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, el cual podrá disfrutarse en cinco ciudades del país. La selección 2018 está conformada por ocho categorías, las cuales quedaron distribuidas de la sigueinte forma: siete largometrajes en la competencia oficial ficción, ocho en documental nacional, 13 en documental internacional, ocho en cine colombiano, 30 títulos en la competencia oficial Ccortometraje ficción y documental, y cuatro en animación. (Le puede interesar: Festival de Cine por los Derechos Humanos Bogotá busca nuevos realizadores).

Todas estas películas competirán por una mención de reconocimiento otorgado por el festival y un premio económico en categorías especificas por más de 100 millones de pesos.

"La mirada artística del festival orienta a los curadores a identificar historias en las que sus protagonistas o hechos sean de carácter inspirador; en su mayoría las cintas parten de la violación a un derecho, razón por la cuál buscamos miradas y personajes que a partir de su experiencia demuestren la importancia de la promoción y defensa de los derechos humanos", dice Diana Arias, directora general del festival.

28 largometrajes y 34 cortometrajes, muchos de ellos estrenos mundiales, internacionales, son los llamados para conformar las competencias oficiales de esta edición que promete ser un cuestionamiento a la época actual. Bajo la premisa #ElCineNosUne, este evento presenta un cine que pasa fronteras en un esfuerzo por conectar a un país con la defensa y la promoción de los Derechos Humanos.

La programación así como todas las películas seleccionadas este 2018 se pueden consultar en este enlace.

Títulos de cada competencia

Competencia oficial largo documental nacional

La Toma del Milenio de Martha Rodríguez – Colombia – 2017

Corteros de Oscar Marino Ordóñez Rojas – Colombia – 2017

Voces de Guerrilla de Sjoerd van Grootheest – Colombia – 2017

Vientos de resistencia de Zeltia Outeiriño – Colombia / España – 2017

Rodando Paz de Luís Alexander Díaz Molina – Colombia – 2017

Por qué cantan las aves de Adrián Villa y Alejandra Quintana – Colombia – 2017

Mi Río Yurumanguí de Melissa Saavedra – Colombia – 2017

Andaki, Camino de vida de Juan Pablo Méndez – Colombia 2017

Competencia oficial largo documental internacional

Al borde de Ana Katz – Argentina 2017

Radiance of Résistance de Jessé Roberts – Palestina y Estados Unidos 2017

Dad is pretty de Soo-min park, Seung-Hyeob Kim – Corea del Sur 2017

Talento Millonario de Edison Vanegas – Colombia 2017

X500 de Juan Andrés Arango – Colombia 2016

Mariposas Verdes de Gustavo Nieto Roa – Colombia 2017

Desaparecer de Dorián Fernández Moris – Perú 2017

Competencia oficial largo documental internacional

K´altik Zapatista de Cucho Ramírez – España - 2017

1950: La Insurrección Nacionalista de José Manuel Dávila Marichal –Puerto Rico - 2017

Escape de Vinicius Sassine, Mariana Paschoal, Julien Mérienne, Maria Chatzi –

Brasil, España - 2017

Las mujeres del Wangki de Rossana Lacayo – Nicaragua -2017

La Educación en Movimiento de Malena Noguer- Martin Ferrari – Argentina - 2017

Namrud (Alborotador) de Fernando Romero-Forsthuber – Austria – 2017

El síndrome del vinagre de David Aguilar Iñigo y Pello Gutiérrez Peñalba – España – 2017

Katsikas. Ecos de un éxodo de Rodrigo Vásquez – España -2017

Mujeres de manos cálidas de Adrián Macías Díaz – México - 2017

La Señal - Explorando el conocer de Leandro Pinto Le Roux – Perú -2017

Silenciados, cuando los maltratados son ellos de Nacho González – España –2017

No Friends But The Mountains de Kae Bahar y Claudio Von Planta - Kurdistan / Reino Unido - 2017

Garzón/Assange, el juez y el rebelde de Clara López Rubio y Juan Pancorbo – España / Alemania – 2017.