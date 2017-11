“Fonko”, el documental con el que finaliza el ciclo de CineMigrante en Bogotá

Redacción cine

La séptima edición de CineMigrante 2017, Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las personas migrantes, regresó a Bogotá luego de haber convocado a más de 30.400 personas en Argentina y a 11.000 en la capital en muestras anteriores.

Durante cinco días se presentaron 19 obras cinematográficas de varias nacionalidades y con temáticas sobre la diversidad cultural, los Derechos Humanos y la realidad social de personas que por diferentes razones deben cambiar su lugar de origen.

El evento se llevo a cabo en la Cinemateca Distrital, el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, la Casa Cultural Kilele, Casa Cultural Nuestra América, Cancha de tenis – parque 1, barrio Las Margaritas, Potocine y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Además contó con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC), UNODC, la Cumbre de Mujeres y Paz y la Consultoría para los derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES).

"Las producciones cinematográficas destacadas hablan de la realidad y el discurso estético del cine africano, latinoamericano, europeo y asiático; del diálogo múltiple entre Argentina, América, Europa, África y Asia; hablan de historias de inmigrantes, pero también de emigrantes; de inmigraciones políticas entre estados; de migraciones internas; de migraciones económicas; de corrientes, flujos y caminos; de mujeres migrantes; de hombres migrantes; de niños, de expectativas y de sueños compartidos más allá de las fronteras", menciona la organización en su página web.

El pasado martes la inauguración fue en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación con el estreno de la película danesa La Permanence, de Alice Diop. También se contó con la sección "Resistencias Creativas" dedicada a películas que presentan resistencia desde el acto creativo como un grafiti, una canción o un muro pintado. Entre los filmes incluidos estuvieron: La Belle At The Movies, Wrinting On The City, The Television Wont Be Televised y Fonko.

Fonko (2016), un documental dirigido por los suecos Goran Olsson, Daniel Jadama y Lars Loven, que aborda los cambios políticos y sociales de la nueva África vistos desde las manifestaciones musicales urbanas, fue el seleccionado para cerrar el Festival en la Casa Cultural Kilele a las 6:30 p.m. Entrada libre.

Vea aquí el trailer de Fonko.