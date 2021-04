Frances McDormand: “Con ‘Nomadland’ hice realidad parte de mi fantasía”

La protagonista y productora de esta película, que se estrenará el 1° de mayo y que tiene seis nominaciones en los Óscar, desglosa la cinta y define su personaje de Fern.

Frances McDormand es Fern en Nomadland, una película emocionante y conmovedora, próxima a estrenar. Se trata de una mujer que lo perdió todo, que se enfrenta a una encrucijada en su vida. Su esposo murió y la compañía del pueblo minero en el que vivió por décadas quedó diezmada por la recesión de 2008. Cuando conocemos a Fern, acaba de decidir empacar sus cosas, subir a una van y salir en busca de una vida nueva en la carretera, con todos los retos que esto supone. Es una actuación brillante de la ganadora del Óscar (por Fargo y Tres anuncios por un crimen), quien además produce la película.

De pronto nos vemos sumergidos en el viaje transformador de Fern, que la lleva a través de los impresionantes paisajes del oeste de Estados Unidos. Así, la protagonista se suma a una comunidad de nómadas (jóvenes y no tanto) y personas que eligieron vivir en sus camionetas, fuera de la sociedad convencional, y descubre una nueva sensación de libertad. Como dice Fern de manera elocuente: “No es que no tenga hogar, lo que no tengo es casa. No es lo mismo”.

Nomadland está basada en el libro de no ficción Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, de Jessica Bruder. David Strathairn acompaña a McDormand y se une un grupo de actores no profesionales que incluyen a Linda May, Swankie y Bob Wells -personas que viven en vans “en la vida real”, que Bruder conoció cuando investigaba para su libro- que hacen de sí mismos.

Frances McDormand conversa con nosotros sobre la película y describe a su personaje.

¿Qué parte de la historia la hizo sentirse identificada y la persuadió de que podría convertirse en una película inspiradora?

La historia disipó mi romanticismo con respecto a tomar la carretera en una van. Fue una buena cachetada de la realidad del asunto y me permitió saber exactamente por qué tanta gente se ve atraída hacia esa alternativa en términos económicos. Creo que la forma en que lo cuenta Jessica (Bruder) en el libro es extraordinaria.

Una vez que adquirió los derechos del libro junto a Peter Spears, ¿por qué le interesó que Chloé Zhao fuera la directora?

Acababa de ver The Rider, película de Chloé, que me encantó. Me sentí conmovida y me pregunté (en voz alta) quién era Chloé Zhao. Fue una de las mejores películas que había visto en mucho tiempo. Y, como productora, me atrajo que se tratara de una directora mujer que había usado el género clásicamente masculino de películas del Lejano Oeste para contar una historia más universal sobre superar adversidades y la voluntad de sobrevivir y adaptar nuestros sueños. Fue como un rayo providencial.

Su interpretación de Fern es tan conmovedora y auténtica. ¿Se siente identificada con ella y su historia?

Sí, claro. Vengo de una familia estadounidense de clase trabajadora, son las personas que me criaron. Además, cuando tenía cuarenta y tantos le dije a mi esposo que cuando cumpliera 65 iba a cambiar mi nombre por Fern, fumar cigarrillos Lucky Strike, beber Wild Turkey y emprender un viaje por la carretera en un vehículo recreativo. Así que con Nomadland hice realidad parte de mi fantasía, ¡excepto porque armo mis propios cigarrillos y tomo tequila!

¿Podría describirnos su experiencia trabajando con Chloé Zhao?

Chloé abordó mi caracterización de Fern, al igual que la de David de Dave, de la misma manera que con los actores no profesionales. Pasó mucho tiempo con nosotros en nuestras casas, con nuestras familias. Nos observó interactuar y nos entrevistó, de alguna forma, acerca de nuestras vidas. Creó nuestros personajes y nuestra amistad de ficción a partir de nuestras vidas reales. Esto fue todo un reto, porque ella no había trabajado con actores, y David nunca había trabajado con un reparto conformado en su mayoría por personas que no eran actores profesionales. Todos tuvimos que adaptarnos y buscar un equilibrio cómodo que contemplara nuestros métodos de trabajo personales.

En la película se forma un vínculo estrecho entre Fern y Dave. ¿Puede contarnos sobre su experiencia trabajando con David Strathairn, además de con los actores no profesionales?

Como actores estamos acostumbrados a repetir escenas, y eso va mejorando a medida que transcurre. A veces cuando uno trabaja con actores no profesionales, el primer momento juntos es el mejor de todos, y si nos demoramos mucho trabajando sobre un tema o idea particulares, van perdiendo vida. Así que lo que David y yo disfrutamos fue hacer lo que mejor nos sale, que es tomar el mismo material y repetirlo una y otra vez para ver si podemos aportarle más novedad o frescura. A veces nos salía bien y a veces no. Pero fue muy divertido y relajante compartir con Dave, porque trabajamos de la misma forma y eso tiene mucho que ver con nuestra experiencia teatral.

¿Cuáles fueron las dificultades más grandes que afrontó como actriz?

Lo que más me costó durante el proceso fue quedarme quieta, mantener la boca cerrada y escuchar. ¡Y soy muy mala en eso de quedarme quieta! Lo de escuchar lo practico desde hace mucho tiempo. Creo que es parte de la vida de cualquier actor profesional y aprendí a usar mucho esa capacidad en esta película, porque se trataba de escuchar las historias de quienes vivían en sus camionetas, mis colegas, no de contar la mía.

¿De qué manera su trabajo en “Nomadland” modificó su percepción de las personas que viven de esta forma?

Vivo en una ciudad pequeña del norte de California y muchas personas viven así en esta ciudad. Después de haber hecho esta película ya no paso por al lado de mis vecinos que viven en sus vehículos como antes. Me da mucha más curiosidad ver cómo viven y conocer las decisiones que tomaron y tengo consideración por la privacidad que merecen.

A lo largo de su carrera ha interpretado algunos papeles inolvidables. ¿Hay alguna relación entre Fern de “Nomadland” y Mildred de “Tres anuncios por un crimen”?

Creo que en los últimos 38 años, si hay algo consistente acerca de lo que hice, es que en su mayoría mis personajes fueron de mujeres estadounidenses. Interpreté a una judía alemana, interpreté a una mujer irlandesa, pero por lo general mis personajes fueron mujeres estadounidenses. Sí creo que Mildred y Fern obviamente pertenecen al mismo mundo; vienen de familias de clase trabajadora. Yo vengo de familia de clase trabajadora y, sabe, contar historias es un hermoso juego en el que proponemos plantearnos “qué hubiera pasado si…”. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido la oportunidad de cursar estudios superiores y luego ir a la universidad? y tantas y tantas preguntas hipotéticas.

Pareciera por sus películas que sus decisiones profesionales son valientes y audaces. Sus interpretaciones son siempre cautivadoras y reales...

Gracias. Lo hago desde hace 40 años, esperemos que esté mejorando. Un periodista dijo que ver mi cara de cerca en pantalla es como visitar un parque nacional. Lo considero un gran cumplido y tengo la intención de invitar al público a adoptar esa perspectiva en particular por el resto de mi vida profesional.

* Periodista y escritora.