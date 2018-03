Distintos géneros se interpretarán durante la velada

Gael García, Natalia Lafourcade, Mary J. Blige y Andra Day hacen parte de la banda sonora del Óscar 2108

Redacción cine

Desde que el cine dejó de ser silente, es difícil imaginar una escena contundente sin tener la referencia inmediata de su banda sonora. La imagen se soporta en los acordes de la música; mientras que las melodías se sirven de la acción visual para multiplicar su facilidad de impacto y para llegar de manera más directa a un destinatario que busca, ante todo, ser testigo vivencial de una experiencia.

Por esa misma complicidad entre la película y su banda sonora es que esta categoría es tan importante dentro de la ceremonia de entrega de los Premios Óscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Casi con la misma importancia con la que se espera el nombre del anfitrión, se aguardan las noticias sobre quiénes tendrán el peso de la ejecución musical en una de las jornadas más relevantes para el cine.

Para la edición 90 del galardón, correspondiente a 2018, los rumores sobre la presencia de artistas en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, este 4 de marzo, se multiplicaron desde hace varios meses. La información acerca de quiénes serían las personas que tendrían la misión de marcar los ritmos en los recesos de la consabida expresión “y el Óscar va para…” colmaron las redes sociales de los apasionados del cine.

Por lo general, todos los intérpretes de las canciones nominadas a un premio Óscar suben al escenario a realizar su intervención en vivo ante el público más selecto. Sin embargo, hace poco circularon informaciones falsas en las que se comentaba que en esta oportunidad solo tres de los cinco artistas habían confirmado su presencia en el Dolby Theatre.

A los pocos días, la organización desmintió el comentario y aclaró el hecho de que los cinco artistas nominados o quienes prestaron sus voces para las interpretaciones dentro de una cinta animada, estaban más que confirmados dentro del show.

De esta manera, el rumbo musical de la entrega número 90 de los premios Óscar tendrá, por lo menos, diversidad de estilos sonoros. El soul está garantizado por la interpretación de la versátil Mary J. Blige, cantante y actriz nacida en el Bronx (Nueva York), que ha puesto su registro mezzosoprano al servicio de las manifestaciones de origen afro.

Blige, quien le debe su estilo a personajes como Aretha Franklin, interpretará Mighty River, el tema central del filme “El color de la guerra”, dirigido por Dee Rees, en el que la cantante también participa como actriz.

El cantautor estadounidense Sufjan Stevens asumirá la interpretación romántica de la canción Mystery of Love, incluido en la banda sonora de la película Llámame por tu nombre, cinta que figura en distintas categorías este año.

Andra Day, de San Diego (California) y Common, de Chicago (Illinois) harán que sus propuestas musicales se den cita en el tema Stand Up For Something de la película de corte biográfico Marshall. El rap de Common, cuyo verdadero nombre es Lonnie Rashid Lynn, Jr., y Day, quien se destaca por ser una cantautora contemporánea, tienen la intención de hacer que su aparición sea inolvidable.

La representación latina estará en las gargantas de dos mexicanos: Gael García Bernal y Natalia Lafourcade. Ellos dos harán que la cinta animada Coco quede en segundo plano mientras interpretan el tema central de la cinta, Recuérdame.

Y el grupo de invitados musicales lo cierra la cantante y actriz estadounidense Keala Settle, quien cantará This Is Me, un tema de la propuesta audiovisual titulada El Gran Showman.

Falta poco para saber quién se quedará con la estatuilla. Sin embargo, quede en el poder del que sea, los demás tendrán la satisfacción de decir que hicieron parte de la banda sonora en vivo de una de las ceremonias más importantes de la industria cinematográfica.