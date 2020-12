Greeicy llega al mundo de Disney

En “Soul”, la película de Disney y Pixar, la cantante interpreta la versión en español de “That’s Life” (“Así es la vida”). Y cumple dos de sus sueños: trabajar para esa compañía y estar en un proyecto de cine para niños.

¿Cómo recibió la noticia de que interpretaría la versión en español de “That’s Life” en la película “Soul”?

Mi público favorito son los niños y mi música es escuchada también por muchos de ellos. Cuando mi mánager me contó que había una oportunidad para interpretar una canción de Disney, me puse muy nerviosa, pero cuando conocí el proyecto y la película no me lo creía, sobre todo por esta época que estamos pasando.

¿Se imaginó en algún momento realizar un trabajo musical para Disney?

Sí. Desde que empecé a soñar con el arte y la música dije que tenía que hacer algo con Disney. Ellos trabajan con niños y es muy grato aportarles a ellos cosas bonitas, que los ayuden para forjar sus personalidades y su crecimiento. A nosotros, los artistas, nos ven como inspiración. Poder transmitir este mensaje con Disney y Pixar es de las cosas más bonitas que me han pasado este año.

¿Qué mensaje le dejó trabajar para la banda sonora de “Soul”?

Pareciera que esa misma película estuviera hecha para este momento. El mensaje es que la vida es una montaña rusa y eso es natural, de repente hoy las cosas están bien y quizá mañana no. Solo si se está haciendo lo que te mueve y lo que te llena te puedes volver a levantar. Así es la vida nos deja que debemos continuar a pesar de todo, porque le dedicamos un gran porcentaje de la vida al trabajo y qué lindo que se lo dediquemos a lo que nos mueve. Cuando vean la película se van a dar cuenta de que el mensaje es bastante poderoso.

¿Cómo fue el trabajo de realizar esta versión del tema y darle su toque personal?

Muy lindo. Considero que cualquier persona que tenga la capacidad para interpretarla la va a sentir. Con el protagonista de la película me siento muy identificada, porque la música lo salvó y le volvió a dar vida. Fue muy fácil interpretarla porque te conecta.

¿Los parámetros para la interpretación de “Así es la vida” ya estaban designados o pudo aportar sus propios sonidos?

Ya había una línea marcada y me encantó. La onda jazz y blues es un género que decía que en algún momento tenía que hacer algo así. La canción llegó casi lista, faltaba solo mi voz y después ya ellos le dieron los toques a nivel de producción. En los instrumentos, Pixar se encargó de dar toda esa magia en la música. Para mí está muy bien hecha, todo lo que lanzan es grande y hecho de la manera más profesional. Uno a veces ve ya la canción con la voz del artista y no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de una producción tan grande musicalmente.

¿Hay diferencias entre el proceso de interpretar un tema para un proyecto como “Soul” y cantar una canción propia?

El proceso es único, no lo puedo comparar con otra experiencia. Las canciones de los proyectos y las canciones propias las siento igual, al final es como si el tema fuera mío porque la estoy interpretando; aunque sé que hay muchos otros que la han interpretado, igual le entrego las mismas ganas y el mismo corazón que cuando hago un lanzamiento completamente mío, así que creo que no hay diferencias.

¿Cuánto duró el proceso de producción?

Esto lleva ya varios meses. Por mi lado fue complicado grabar la canción, pero decía que algo tenía que inventarme. En ese momento no estaban funcionando los estudios. En cuarentena me tocó aprender a hacer cosas que antes no hacía, como grabarme en la casa. Afortunadamente tenía todos los equipos necesarios. Para el video tocó esperar para cuadrarlo en una época en la que no es fácil movernos. Aun así, trabajé en Colombia con un equipo con el que ya había trabajado.