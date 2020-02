Harrison Ford regresa a Hollywood para estrenar "The call of the wild"

-EFE

Inspirada en el cuento de Jack London, esta cinta se adentrará en la fiebre del oro estadounidense para narrar la historia de un explorador, John Thornton, encarnado por Ford, y un perro doméstico que es trasladado al polo norte como tirador de trineo.

El actor Harrison Ford en la premiere de "The call of the wild" EFE