‘Historias de miedo para contar en la oscuridad’, la nueva producción de Guillermo del Toro

/Redacción Círculo de Experiencias

Las historias alrededor de las fogatas, los cuentos escalofriantes en las noches de lluvia y los relatos de la vida cotidiana que resultan inexplicables han atemorizado por años a jóvenes y niños en todas las partes del mundo. Historias que sirvieron de motivación para que en los años 80 el autor y periodista estadounidense Alvin Schwartz (1927-1992), las recopilara en un libro que llevó el nombre de la actual película. Este primer texto tuvo tanta popularidad que se convirtió en una saga muy popular en Estados Unidos. Las leyendas más horripilantes de la antigüedad pasaron a ser un fenómeno con mucho éxito.

La historia escrita por Schwartz e ilustrada por Stephen Gammell, llegó a manos del director, guionista y productor mexicano, Guillermo del Toro, quien la convertiría en película, junto con el director André Øvredal: ’Historias de miedo para contar en la oscuridad’. El estreno de esta cinta, una de las grandes sorpresas en el género terror, se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre. “La primera vez que vi la portada de Historias de miedo, volumen 1, era asombrosa. Tanto los relatos como las ilustraciones eran sumamente escalofriantes. Tenían la poderosa simplicidad de una historia contada en un fogón”, afirma Del Toro, quien desde el principio se sintió obsesionado con el trabajo de Schwartz, especialmente por las ilustraciones tan extravagantes.

Cuando del Toro descubrió los libros hace varias décadas, quedó tan fascinado que compró nueve de las “ilustraciones clave” del libro. “Tenía una gran hipoteca que pagar, y el auto no era mío, pero eran tan irresistibles que no podía dejarlas ir. Son parte de mi joven imaginación. Tratamos de recrear los dibujos exactos que Stephen hizo, en tres dimensiones. Fuimos a grandes distancias. Lo hicimos como una animación, la esculpimos, la vestimos. No la abordamos con la tecnología CGI. Eso da cuenta de la dimensión”, explica el director.

Esta película transcurre en los Estado Unidos, en el pequeño pueblo de Mill Valley, muy alejado de los disturbios de las ciudades. Y cuenta la historia de un grupo de amigos, que en una noche de brujas deciden vengarse de un chico malo, sin embargo, se cruzan con Ramón y Ruth y en algún punto se encuentran en una casa embrujada en donde la protagonista toma un libro que encuentra en el lugar, a partir de allí cada uno de ellos se enfrentarán a sus propios monstruos.

El logro más significativo de la película, según Del Toro, fue recrear El sueño, de Schwartz, una historia que se centra en “una mujer pálida sumamente inquietante y sumamente difícil de hacer. Se trata de una mujer pálida y muy etérea con una pequeña sonrisa beatífica. Es algo bonita, pero es la cosa más aterradora que hayas visto”. El director

Del Toro explica además, por qué él y Øvredal decidieron no hacer una película de antología con Historias de miedo, sino que unieron los relatos de Schwartz en una sola narrativa. “La antología es algo que amo, pero siempre son tan malas como la peor historia”, comentó. En cambio, hizo una película sobre “la narración de cuentos y la amistad, el modo en que la narración cambia quién eres y lo que eres”, dijo. “Es una película para adolescentes sobre la infancia en una época en que las cosas cambiaron para siempre, alrededor de 1968 y 1969. Es el final de la infancia en muchos aspectos, un momento crucial para Estados Unidos... No actualizamos los personajes a las historias, sino que los adaptamos a la historia”.

La participación de Øvredal para dirigir la película se dio por la oscura fantasía noruega del director, Trollhunter, y porque “el acento de Øvredal es peor que el mío”. Por su parte, Øvredal describió el proyecto como un “relato de terror urbano, con un equilibrio de humor y miedo”, y agregó que no era una “película de horror desagradable”, sino una dirigida a una audiencia juvenil. “No queríamos que fuera para demasiado jóvenes, pero queríamos honrar el hecho de que los libros son para un público más joven. Queríamos honrar el material y los relatos”, explica Guillermo.

