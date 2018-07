"Hotel Transylvania 3" celebra sus vacaciones en el puesto número uno en EE.UU.

EFE

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, la tercera entrega de esta popular saga de animación, conquistó el número uno de la taquilla de Estados Unidos este fin de semana por delante de Ant-Man and the Wasp y Skyscraper. (Lea: En "Hotel Transylvania 3" Drácula encuentra el amor en heredera de Van Helsing)

Según los datos ofrecidos por el portal Box Office Mojo, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, con las voces de Adam Sandler y Selena Gómez en su versión original, logró 44,1 millones de dólares en su fin de semana de estreno.



Embarcada en un crucero de lujo, la protagonista, Mavis (Gómez), ha convencido a su padre, Drácula (Sandler), para que la acompañe y así se tome un respiro. Allí, Drácula conocerá a una mujer de la que se enamora, sin saber que, en realidad, tiene oscuras intenciones.



En segundo lugar quedó la nueva película de Marvel Studios Ant-Man and The Wasp, que sumó 28,8 millones de dólares y que cuenta con Paul Rudd y Evangeline Lilly como protagonistas,



Ant-Man and the Wasp, de Peyton Reed, se centra en la misión por encontrar a Janet (Michelle Pfeiffer), la madre de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), que desapareció en el subatómico Reino Cuántico mientras trataba de desarmar un misil nuclear ruso.



Dwayne Johnson completó el podio con el filme de acción Skyscraper, que se quedó por debajo de las expectativas al ingresar en su primer fin de semana en los cines 25,5 millones de dólares.



Un veterano de guerra y exagente del FBI (Johnson), que se retiró por culpa de un accidente en el que perdió una pierna, vuelve a la acción cuando su familia queda atrapada en un rascacielos atacado por un grupo de terroristas.



El cuarto puesto fue para la cinta animada Incredibles 2, que añadió 16,2 millones a un botín acumulado en todo el mundo que asciende a 856,9 millones.



En esta secuela, Mrs. Incredible (Holly Hunter) lleva el peso y la acción de la historia, mientras que su marido cuida del bebé Jack-Jack y de los dos hijos adolescentes del matrimonio.



Por último, Jurassic World: Fallen Kingdom, del realizador español Juan Antonio Bayona, se anotó 15,5 millones de dólares.



En todo el mundo, la nueva película de la saga jurásica ha recaudado hasta ahora 1.134,7 millones.



Los dinosaurios que habitan en la isla Nublar, donde se construyeron las instalaciones originales de Jurassic Park, se ven amenazados por la explosión de un volcán y los protagonistas (Chris Pratt y Bryce Dallas Howard) ponen en marcha una misión para evitar la extinción del mayor número posible de especies. EFE