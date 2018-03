Hungría, el país invitado de honor de Eurocine 2018

Redacción cine

Hungría es el país invitado de la versión 2018 de Eurocine, festival de cine que entre abril y mayo se realizará en diferentes ciudades del país. La edición de este año de Eurocine tiene el objetivo de "tender puentes entre nuestro país y diferentes puntos de Europa", por lo que la programación incluye relatos cinematográficos "que hablan de las complejidades del ser humano y sus profundos deseos. Estas historias evidencian que, a pesar de nuestras brechas en términos de distancia, las realidades europeas no son muy distintas a las nuestras", informan los organizadores.



Desde el 2014 el cine húngaro ha tenido un auge con una gran variedad de películas, logrando así una visibilidad a nivel internacional. En el 2016, la película "Son of Saul" (El Hijo de Saúl) ganó el premio Óscar a mejor película extranjera, y este año también estuvo nominada la película "On Body and Soul" (En cuerpo y alma) en la misma categoría.



Theresa Hoppe, directora de Eurocine, dice que le encanta tener a Hungría como invitado porque los colombianos tendrán la oportunidad de saber más sobre la cultura de ese país que ha estado determinada por su ubicación geográfica y sus propios procesos históricos. Hoppe recuerda que fueron los húngaros William Fox y Adolph Zukor quienes fundaron los estudios Fox y Paramount Pictures en Estados Unidos.



Con ese contexto histórico y cinematográfico, Eurocine 2018 traerá películas que ponen bajo lupa el significado de los sentidos, como "descubrir la vida a través de la comida, del placer de saborear o de olfatear con intensidad gozar del movimiento que nos hace sentir vivos, descubrir los colores de la cotidianidad y escuchar el murmullo de nuestra existencia, sus llamados o su dulce música, al igual que absorber con nuestra piel el calor, el frío y la suavidad de la lluvia cayendo".

Eurocine 2018: ciudades, fechas y escenarios



Bogotá - abril 11 al 22.

Salas: Cinemanía, Cinépolis Calima, Cinépolis Fontanar (Chía), Multiplex Cine Colombia Avenida Chile, Multiplex Cine Colombia Calle 100, Cine Tonalá y Cinemateca Distrital.



Medellín - abril 26 al 3 de mayo.

Salas: Centro Colombo Americano y Cinemas Procinal Las Américas.



Cali - abril 26 al 2 de mayo.

Salas: Cinemateca Museo La Tertulia.



Bucaramanga - abril 12 al 23.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en diferentes escenarios de la ciudad: teatros, bibliotecas, salones comunales y parques públicos: Teatro Santander, salón comunal barrio Kennedy, salón comunal barrio El Rocío, salón comunal barrio San Cristobal, salón comunal barrio Santander, salón comunal barrio Provenza, salón comunal barrio Esperanza II, Biblioteca Pública Gabriel Turbay, parque Café Madrid, parque Morrorico, parque Neomundo, parque San Pío, parque barrio Girardot, parque barrio San Martín, Parque Cristal Alto, Parque de la vida, Parque Santander, Parque de los sueños, Parque Recrear la Joya.



Pereira - 26 de abril al 2 de mayo.

Salas: Cine con Alma de la Cámara de Comercio de Pereira



Barranquilla - 26 de abril al 2 de mayo de 2018

Salas: Cinemateca del Caribe



Barrancabermeja - 3 al 9 de mayo de 2018

Salas: Cinépolis San Silvestre