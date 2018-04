Jake Gyllenhaal no remplazará a Ben Affleck en “The Batman”

CulturaOcio - Europa Press

Jake Gyllenhaal no encarnará a Batman. Después de muchos rumores que apuntaban al actor para tomar el relevo de Ben Affleck como Caballero Oscuro, el propio Gyllenhaal confirmó que no participará en la cinta dirigida por Matt Reeves. (Leer Tras renuncia de Ben Affleck, película "The Batman" encuentra director).

Son muchos los rumores que circulan sobre The Batman, pero ninguno de ellos asegura el futuro de Affleck en el Universo Extendido de DC. Es por eso que han sido varios los nombres que han sonado para sustituir al actor y uno de los favoritos era Gyllenhaal .

Aún así, el protagonista de “Brokeback Mountain” confirmó en una entrevista concedida a CAN Lifestyle, que "no" encarnará a Bruce Wayne. "La respuesta es no", responde contundente Gyllenhaal.

“The Batman” continúa en fase de preproducción y no será hasta el próximo año cuando la película en solitario del Caballero Oscuro comience su rodaje, de modo que los fans del DCEU, probablemente, tendrán que esperar hasta el 2020 o 2021 para ver la película. Y hasta que Warner y DC Films no confirmen lo contrario, Affleck seguirá estando vinculado al papel de Batman y la cinta seguirá dentro del canon del Universo Cinematográfico de DC.

Además de "The Batman", Warner Bros. y DC continúan preparando Shazam, el filme del próximo héroe que dará el salto a la gran pantalla; "Wonder Woman 2", película que volverá a protagonizar Gal Gadot, bajo la dirección de Patty Jenkins y la cinta en la que Todd Phillips narrará los orígenes del Joker.

Mientras tanto, el próximo superhéroe en llegar a las carteleras será “Aquaman”, a quien da vida Jason Momoa en el DCEU. La cinta tiene previsto su estreno el 21 de diciembre y está dirigida por James Wan.