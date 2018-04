James Cameron desea que el público se canse de los Vengadores... y Marvel le responde

Cultura Ocio - Europa Press

Según informa Indiewire, durante un encuentro con la prensa, Cameron habló, entre otras cosas, sobre la próxima y esperada película de Marvel. "Espero que comencemos a cansarnos de los Vengadores muy pronto.

No es que no me gusten esas películas. Es solo que... hay otras historias que contar, más allá de hombres con súper gónadas sin familia que hacen cosas y desafían a la muerte durante dos horas, mientras destrozan ciudades en el proceso", dice el cineasta.

Unas palabras que, a pesar de el amor que presuntamente les profesa, bien podrían ser de una persona que odia el género de superhéroes. Sin embargo, Feige no se ha tomado del todo mal la aportación de Cameron, o por lo menos, la respuesta ha sido de la mejor manera posible: Bromeando sobre el cariño que el director de Titanic y Avatar le tiene a las películas Marvel.

"Él ama las películas. ¡Eso es genial! Guau, James Cameron adora nuestras películas. Eso es emocionante", responde Feige para huir así de toda polémica.

Mientras que Cameron continúa rodando las secuelas de Avatar, el Universo Cinematográfico Marvel sigue presumiendo del éxito de sus películas como Black Panther. La cinta dirigida por Ryan Coogler que ha superado los 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial. Y se espera que Infinity War también se convierta en uno de los mayores logros de Marvel.

Vengadores: Infinity War llega este viernes a las carteleras y cuenta con el reparto formado por Robert Downey Jr. (Iron Man), Scarlett Johansson (Viuda Negra), Tom Holland (Spider-Man), Chris Hemsworth (Thor), Paul Bettany (Visión), Jeremy Renner (Ojo de Halcón), Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Benedict Cumberbach (Doctor Extraño), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Halcón), Don Cheadle (Máquina de Guerra) y Chadwick Boseman (Black panther), quienes se unirán para impedir que Josh Brolin (Thanos) se haga con todas las Gemas del Infinito.