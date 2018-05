Su más reciente película se llama “Love Simon”

Jennifer Garner: “La verdad te da libertad”

Fabián W. Waintal

Cuando Jennifer Garner llegó dispuesta a responder nuestras preguntas, ya sabíamos que no iba a tocar el tema de su divorcio con Ben Affleck. Y aunque nadie pueda negar que es la ex de Batman, al menos pudimos hablar con ella sobre el rol de madre que también le toca interpretar en la nueva película Love Simon, sobre la relación con un hijo que esconde el secreto de ser gay y no sabe cómo confesarlo.

Uno de sus primeros protagónicos fue con la película “13 Going to 30”, donde interpretó a una adolescente que vivía en el cuerpo de una mujer de 30. En la película “Love Simon” vemos otra transformación, y aceptó el papel secundario como la madre del protagonista. ¿Siente menos presiones en ese sentido?

No importa si me toca representar el rol de una madre o ser la protagonista. Tengo que generar la misma energía en todas las cintas.

Y teniendo en cuenta que en la ficción le toca interpretar una madre en el momento en que su hijo le tiene que confesar que es gay, ¿afectó en algo su forma de pensar en cómo reaccionaría si algún día uno de sus hijos le dijera que es gay?

Bueno, en realidad vivimos en una época diferente, en la que mis hijos crecen pensando: “Algún día, cuando me case, no sé si va a ser con un hombre o una mujer”. Esa puerta está abierta en una forma en que nunca antes se había visto. Es algo que hoy es completamente normal, al menos para mis hijos, y espero que también lo sea para las próximas generaciones. Por eso creo que sería una conversación que tendrían con alguien que espero que sea yo, pero me encantaría que fuera en una época mucho más temprana donde no tengan que mezclarlo con la ansiedad de la adolescencia. Pero de verdad, mis hijos saben que yo estaría totalmente de su lado y me parecería maravilloso lo que decidan con sus vidas. Yo sólo quiero que mis hijos sean felices.

¿Cómo fue su época de adolescente, cuando todavía no imaginaba que se iba a convertir en una de las estrellas más famosas de Hollywood?

Era feliz. Crecí en West Virginia. No sé... A lo mejor no les prestaba demasiada atención a las cosas que estaban de moda ni quería ser popular. Me la pasaba tocando el saxofón, tomaba clases de danza todos los días después de la escuela y trabajaba cuidando bebés. La pasaba bien.

¿Cómo describiría la historia de la película “Love Simon” con sus propias palabras?

Mi hijo, Simon, es gay, pero es algo que ni siquiera comparte con la gente más cercana. Tiene ese secreto, pero con una voz bastante clara que le da cierta energía feliz. Y aprovecha esa clase de felicidad para enfrentar algo que nunca antes había hecho. Es parte de una buena familia y un buen grupo de amigos en la escuela, pero hay cierta soledad en él. Y la película es el viaje de Simon descubriendo lo que significa tener una verdad tan central y buscar la forma de compartirla con la gente que más lo quiere. La verdad te da la libertad, pero hay un momento en el que todos tenemos que reaccionar con esa verdad. Y el miedo de afrontar ese momento es lo que hace que la gente se sienta incómoda de mostrar cómo pueden ser realmente.

Josh Duhamel, la estrella de “Transformers”, interpreta a su esposo. ¿Hablaron detrás de cámara sobre el tema o compartieron historias parecidas de verdaderos padres que vivieron situaciones similares?

Josh tiene familiares que pasaron exactamente por lo mismo que los personajes del cine y todo lo que vivió la misma familia. Y él vio cómo trataban el tema con un padre criado a la antigua y una madre que lo aceptaba todo. El hijo gay justo se casó el año pasado y el padre no podía dejar de llorar de felicidad por su hijo. Es un buen ejemplo. No importa lo que sea tu hijo mientras sea feliz. Lo importante al final del día es que sean buenos seres humanos, sin importar la orientación sexual.

La película no es para nada común. ¿Cómo reaccionó cuando leyó el guion por primera vez?

Pensé en mi personaje, Emily, y su hijo como un buen ejemplo de la forma en que deberían tratar el tema las madres en un momento así. Puede sonar egoísta, pero realmente quise ser la persona que tenía que decirlo, cuando me puse a hablar con otro amigo mío, tratando de decidirme si debía hacer esta película. Me preguntaba si podía llegar a funcionar. Y mi amigo me dijo: “¿Sabes? Esta película hubiera sido una gran ayuda para mí cuando era joven. Hubiese sido un gran momento para mí”. Y por él me decidí y dije que quería filmarla.

¿Diría que es una comedia o un drama?

La película se siente como una comedia romántica. Diría que es la primera comedia romántica que trata el tema de dos adolescentes gais. Es tan bueno que te rompe el corazón y te enamoras de Simon de la misma forma que te pasa cuando lees el libro original.

No es para nada usual ver este estilo de cine en Hollywood, si no es por Netflix o algún festival de cine. ¿Qué tan fácil resultó lograrlo en un universo dominado por superhéroes... como Batman?

Tuvimos un estudio como Fox 2000, que tuvo bastante coraje al aceptar una película así. No es la clase de cine que se puede filmar fácil. Me parece importante que la gente salga y vaya a ver este estilo de cine o nunca más va a pasar. Quiero decir que podemos vivir en un mundo de superhéroes, son maravillosos y ganaron su lugar, pero también tenemos que apoyar todos los estilos de cine que queremos ver. Sólo espero que este sea uno de esos estilos en que la gente quiera ir a una sala de cine para ver con otro grupo de gente, para disfrutar y celebrar el buen cine.