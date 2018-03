Jessica Chastain arremete contra los "desnudos innecesarios" de Hollywood

BANG Showbiz

La actriz Jessica Chastain es, desde hace unos meses, una de las voces más activas a la hora de denunciar las actitudes sexistas (y algunas veces degradantes contra las mujeres) que siguen imperando en la actualidad en la meca del cine. Por eso, ella ha criticado abiertamente la discriminatoria brecha salarial y también ha atacando con dureza a aquellos hombres poderosos de la industria implicados en casos de acoso o abuso sexual.



En su más reciente entrevista, sin embargo la intérprete estadounidense ha preferido reflexionar sobre los efectos sociales y culturales que se derivan del desnudo femenino en Hollywood, una práctica que en su opinión ha servido de manera tradicional para reafirmar estereotipos nocivos sobre el colectivo femenino, así como actitudes de sumisión y "victimización" completamente opuestas a la defensa de la dignidad.



"No tengo ningún problema con el desnudo, especialmente en aquellas películas del cine europeo que tanto adoro. Pero creo que, en lo que respecta al cine americano, el desnudo siempre me ha molestado porque se trata desde un enfoque diferente. Y me he dado cuenta de que, en muchos casos, me hace sentir incómoda la sensación de que esa persona no ha decidido desnudarse, sino que ha sido fruto de una imposición", ha afirmado la artista en conversación con la revista Vulture.



"Creo que es una forma de victimizar, de entrenar al público para que piense que es normal explotar a una persona para que ofrezca su cuerpo a los demás, cuando debería ser justo lo contrario", manifestó.



En su lugar, la estrella de cine aboga por una política de desnudos en pantalla que ahonde en el carácter independiente y en la libre voluntad de aquellos que lo practican, ya que a su juicio el problema no reside tanto en la admiración de la forma humana, sino en la opresión indirecta que se ejerce cuando el desnudo empequeñece y cosifica a los protagonistas.



"Cuando la gente tiene el control de sus decisiones, en esos casos es emocionante ver cosas ahí en el cine. Me encanta el cuerpo humano, el desnudo femenino, el masculino; estoy completamente a favor de todo ello siempre que se haga desde el respeto", comentó en la misma conversación.