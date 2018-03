Jimmy Kimmel, el anfitrión de la entrega del Óscar

Redacción cine

Jimmy Kimmel es productor audiovisual por dos razones. La primera se relaciona con la necesidad de hacer realidad todas esas imágenes que llegan a su cabeza en horario vespertino o en sus jornadas de descanso. La segunda tiene más que ver con su afán por establecer una radiografía del gusto general para gestar contenidos que puedan ser de consumo masivo. (Galería Premios Óscar: datos históricos de 90 años de ceremonia).

Ambas intencionalidades las ha cumplido Kimmel, quien se destaca por manejar dentro de su portafolio una verdadera condición versátil. Él es presentador de espacios de variedades, es entrevistador, es actor, es humorista, es productor y, al mismo tiempo, es un ejecutivo, lo que se traduce en aquella persona que es capaz de gestionar recursos para convertir sus proyectos en hechos contundentes. (Galería 16 latinos que han ganado el Premio Óscar).

Siempre ha tenido una capacidad incalculable para que las personas que interactúan con él no puedan proporcionarle una respuesta negativa. Esa particularidad la tiene desde sus primeros años en su natal Brooklyn, en Nueva York, donde se desempeñaba como monaguillo y conocía al derecho y al revés tanto el Viejo como el Nuevo Testamento. (Leer A pesar del error en Óscar 2017, Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar premio a mejor película).

Jimmy Kimmel, cuyo nombre completo es James Christian, es hijo de inmigrantes europeos. Tiene ascendencia italiana aunque su familia, antes de su nacimiento el 13 de noviembre de 1967, se estableció en Alemania. El conocimiento de las costumbres y tradiciones de esos países de Europa, provocaron en él un manejo acertado de los ámbitos culturales y por eso es muy difícil verlo escaso de temas de conversación.

Se formó como profesional en la Universidad de Nevada, donde su familia se mudó cuando Kimmel tenía 9 años, y se especializó en un centro de estudios en Arizona. Su relación con los medios siempre ha sido múltiple por su misma característica polifuncional. Incluso, ante el público masivo le ha sacado provecho a su principal padecimiento: la narcolepsia. Él ha dado charlas sobre esta enfermedad que se define como la presencia de accesos de somnolencia durante las jornadas de actividad.

Algunas de sus propuestas más mencionadas han sido The Man Show, Win Ben's Steins Money, Crank Yankers, Sports Show with Norm Mcdonald y The Andys Milonakis Show, que han impactado al público masivo de su país. Sin embargo, lo que más le ha dado reconocimiento es su programa Talkshow Jimmy Kimmel Live, que realiza desde 2003 para la Cadena ABC.

La seguridad con la que se le ve y se le escucha al aire fueron determinantes para que la Academia de Artes e Industrias Cinematográficas pensara en Jimmy Kimmel para ser el conductor de la ceremonia de entrega de los Premios Óscar en 2017. La velada pasada, que tuvo un cierre particular por la confusión entre las películas La La Land y Moonlight, fue un factor relevante para que la balanza se inclinara a favor del productor, actor y humorista estadounidense, que en 2018 repetirá como anfitrión.

“Haber conducido los Óscar el año pasado fue un hito en mi carrera y le agradezco mucho a la Academia por pedirme que regrese y tener la oportunidad de volver a trabajar con dos de mis personas favoritas, Mike (Michael De Luca) y Jennifer (Jennifer Tood). Si piensan que nos equivocamos en la edición anterior, ¡prepárense para lo que tenemos preparado para ésta que es la número 90!”, manifestó Jimmy Kimmel tan pronto supo que había sido seleccionado para marcar los ritmos de una de las entregas más prestigiosas del cine.

El humor, el sarcasmo, los contenidos de índole político, social y sexual estarán garantizados por la presencia de Kimmel, un anfitrión capaz de ser protagonista de cualquier gala.