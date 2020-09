El director presentó en WIP Latam su película “La roya” en busca de financiadores que apoyen el proceso de posproducción.

“La roya” fue seleccionada en WIP Latam del Festival de Cine de San Sebastián. ¿Cuál es el objetivo de esta sección?

Es una sección nueva. El Festival de Cine de San Sebastián (España) trabajó durante años con el Festival de Cine Latino de Toulouse y tenían en conjunto el programa Cine en construcción, en la que recibían películas latinoamericanas que estuvieran en etapa de posproducción y necesitaran financiación o coproductores europeos para terminarlas. Este año San Sebastián se independizó y lanzó su propia plataforma de work in progress, que es donde está seleccionada La roya.

¿En qué etapa debe estar la posproducción?

Lo que ellos piden es que esté mínimo el 70 % de la película rodada o toda completa. La edición no debe tener el trabajo de corrección de color ni de audio; porque precisamente se está buscando ese tipo de producción.

¿“La roya” en qué etapa está?

Tenemos el 95 % de la película rodada. Nos falta grabar una escena en la que aparece un árbol de guayacán, pero no ha florecido y estamos esperando que lo haga.

¿Por qué la película tiene coproducción francesa?

Estuvimos en San Sebastián en el foro de coproducción hace tres años, cuando el proyecto estaba escrito. David Hurst, el coproductor, tuvo mucho interés porque él es del campo de Francia, entonces entendía un poco de qué va la película.

Usted no pudo viajar a San Sebastián, pero Hurst sí. ¿Cómo fue la presentación?

La idea era viajar… ya teníamos tiquetes y hospedaje, pero las aerolíneas cancelaron los vuelos. En esta sección se exhibe la película ante personas que pertenecen a los gremios de festivales, agentes de ventas, distribuidores, gente que busca proyectos para adquirir o ayudar a cofinanciar. En el festival de este año no hay mucha gente, pero ya se presentó La roya y Hurst sintió buena energía y recibió buenos comentarios. Los ganadores se conocen este sábado, vamos a ver qué pasa.

Su película está ambientada en el campo, pero un campo no idealizado…

Hablo del choque entre lo rural y lo urbano a través de los ojos del personaje, que nunca se fue del campo y ahora está esperando a que sus amigos regresen después de haber vivido muchos años en la ciudad. Explora la desazón del campo, la soledad… es un poco bucólico, porque no se muestra el campo como el sitio más hermoso, sino con el abandono en el que se encuentra hoy.

Su trabajo cinematográfico siempre ha estado ligado a los festivales y a todo el apoyo que dan en el proceso de escritura…

Mi proceso es de mucha observación, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Cuando escribo una película hay algo de mí en las líneas porque me interesa hacer un análisis introspectivo sobre por qué quiero dedicar años de mi vida a hablar sobre un tema. Eso, contrastado con lo que veo en la calle o el campo, donde crecí, me ayuda en ese proceso de ver y sentir que a veces no pertenezco o que pertenezco más de la cuenta. Es esa dicotomía en la que se basa mi proceso de escritura.

¿Qué tanto de usted hay en “La roya”?

Mi vida ha estado en tres mundos: Pueblo Rico (Antioquia), Medellín y Nueva York (Estados Unidos). Me tocó adaptarme del pueblo a la ciudad y luego a una gran ciudad y un país como Estados Unidos. Luego, regresé y me tocó adaptarme nuevamente a Medellín, y, otra vez, al pueblo. Entonces, la pregunta que me hago es ¿qué habría pasado si me hubiera quedado? ¿Qué habría pasado si me hubiera ido? Estos pensamientos recurrentes han estado presentes en las películas que he hecho, porque cuando se regresa uno está completamente cambiado. Es un golpe a la identidad. ¿A dónde pertenezco?

Esos cambios influyen en la identidad, pero también en la visión del éxito.

Es un poco esa máscara con la que llegan los personajes, pero es algo que también se va deconstruyendo a lo largo de la película. Es un poco el juego que le apuesto, a la idea del que llega desde afuera pensando que tiene éxito porque tiene objetos de valor, pero a lo largo de la historia suceden cosas que muestran cuál es la verdadera realidad.

¿Cómo ve el futuro de los festivales respecto a estas secciones que ayudan a encontrar financiación?

Estos lugares son importantísimos para la industria, porque son finalmente los que permiten que las películas existan. La industria es muy amplia y hay festivales para todos los públicos. En todo este ecosistema conviven y se benefician mutuamente, porque es necesario que todo tipo de cine se pueda realizar, desde la película más independiente hasta la más comercial.