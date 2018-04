"Jumanji 3" se estrenará en diciembre de 2019

Agencia Europa Press

Tras el éxito de Jumanji: Bienvenidos a la jungla, la película más taquillera de Sony en Estados Unidos, Dwayne Johnson anunció que habría una tercera entrega. Y ahora, Tom Rothman, presidente de la compañía, ha confirmado que la cinta llegará a las carteleras en diciembre del próximo año.

"Apostaría por ver a Dwayne Johnson nuevamente en cines en diciembre de 2019", comentó Rothman durante la CinemaCon que se celebra en Las Vegas. "No tengan prisa en darle todas las pantallas de cine a Star Wars", bromeaba el ejecutivo mientras anunciaba que Jumanji 3 llegará a los cines en diciembre de 2019.

Jumanji: Bienvenidos a la jungla, dirigida por Jake Kasdan, se estrenó en diciembre de 2017 y consiguió recaudar más de 956 millones de dólares en la taquilla mundial. En ella, Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart y Nick Jonas continuaban la historia de la cinta de 1995 que protagonizó Robin Williams.

Así, Jumanji 3 se suma a la lista de los próximos proyectos con los que Sony tiene previsto seguir cosechando éxitos. Ellos son Venom, la película protagonizada por Tom Hardy y dirigida por Ruben Fleischer, que llegará a los cines el próximo 5 de octubre; The Girl in the Spider's Web, nueva entrega de la saga Millennium protagonizada por Claire Foy y dirigida por Fede Alvarez, tiene previsto su estreno el 19 de octubre y Spider-Man: Un nuevo universo, la cinta de animación dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman que llegará a las cateleras el 21 de diciembre.

Algo más habrá que esperar para ver Once Upon a Time in Hollywood, otra de las grandes propuestas de Sony. La cinta que tendrá como telón de fondo los famosos asesinatos instigados por Charles Manson, está dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Leonardo Dicaprio, y tiene previsto llegar a las carteleras en agosto del próximo año.