Justin Lin dirigirá las dos próximas entregas de "Rápido y Furioso"

EFE

El actor estadounidense Vin Diesel, protagonista de la saga de acción "Fast & Furious" (Rápido y Furioso), anunció que el director Justin Lin regresará a la franquicia para dirigir las dos próximas entregas. (Leer "Rápido y Furioso" prepara "spin-off" con Jason Statham y "La Roca").

Lin, a quien Diesel denominó como el "progenitor" de la saga, el "arquitecto" de su mitología y el "responsable del renacimiento" de la franquicia, ha dirigido cuatro de las secuelas: "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006), "Fast & Furious; Aún más rápido" (2009), "Fast& Furious 5" y "Fast & Furious 6" (2013).

Diesel, en un anuncio publicado en su perfil de Facebook, dijo justo antes de aparecer en un video junto a Lin: "¿Querían que la novena y la décima fueran increíbles?. Hemos oído sus comentarios sobre la saga y sobre adónde deben dirigirse en los capítulos finales".

El actor aprovechó también para anunciar el regreso a la franquicia de la actriz Jordana Brewster, que se ausentó en la octava película.



Vin Diesel

A comienzos de mes, el estudio Universal confirmó que en 2019 estrenará un "spin-off" (filme derivado) de la saga, protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, cuyos personajes llegaron a la franquicia en la quinta y la sexta entrega, respectivamente.

Un año después llegará la novena entrega de "Fast & Furious", y la décima parte se prevé que alcance los cines en 2021. (Leer "Rápido y Furioso 9" se retrasa hasta 2020).

Las ocho películas de la saga han ingresado 5.135 millones de dólares (4.357 millones de euros).