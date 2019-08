Contiene Spoilers

Kevin Feige, CEO de Marvel, dice cuál Vengador puede vencer, sin ayuda, a Thanos

-Agencia Europa Press

Thanos ha sido, sin duda alguna, el villano más poderoso y temible al que se han enfrentado los Vengadores en más de diez años de trayectoria cinematográfica. Todos tuvieron que unir fuerzas para hacerle frente... pero aún así hay un personaje que podría haberlo derrotado en un combate uno contra uno, tal y como se demostró en Endgame. (Le puede interesar: Las siete películas Marvel tras Vengadores: Endgame)

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, lo tiene claro: la Bruja Escarlata hubiera derrotado ella sola a Thanos, de no haber sido porque el Titán Loco llamó a su ejército. (Lea también: Vengadores: Endgame volverá a los cines con escenas inéditas)

Aunque el poder de Wanda Maximoff no pudo brillar suficiente en Vengadores: Endgame, parece que la Fase 4 será en la que el personaje de Elizabeth Olsen cobre el protagonismo que merece. (Además: ¿Cuántos millones ha ganado Robert Downey Jr. con Vengadores: Endgame?)

"Wanda Maximoff es quien, lo más seguro, está cerca de los niveles superiores de poder. Creo que habría vencido a Thanos si él no hubiera llamado a su ejército, lo tenía ya hecho", declaró el productor en una entrevista para Comicbook. (También: ¿Qué vendrá para Marvel después de "Vengadores: Endgame"?)

La Bruja Escalarta debutó en las escenas post-créditos de Capitán América: El soldado de invierno. Desde entonces, su poder ha ido aumentando en cada nueva entrega en la que ha aparecido. Ya en Civil War, la superheroína demostró su inmenso poder poniéndose del lado de Steve Rogers y solo Visión pudo hacerle frente.

Después en Infinity War, cuando abandonó la protección de su amado Visión, demostró que sin duda su potencial era mucho mayor del que hasta ahora había exhibido en pantalla. Sin embargo, fue hasta la batalla final de Endgame, que se encuentra cara a con Thanos, el hombre que mató a su pareja cuando desata todo su poder.

"Me lo arrebataste todo", le dice Wanda mientras concentra sus fuerzas. "Ni siquiera sé quién eres", le contesta el malvado Titán púrpura. "Lo sabrás", dice ella antes de lanzar un furibundo y extremadamente poderoso ataque ante el que incluso el propio Thanos se ve sorprendido. Es entonces cuando el villano, maniatado por Wanda y como contramedida de emergencia, da la orden de que sus naves arrasen con todo desde el cielo.

Ahora que la Fase 4 está anunciada, parece que será también el momento en el que Wanda Maximoff pueda presumir de todo su poder y convertirse en una las piezas clave del Universo Cinematográfico de Marvel. "Siendo la Bruja Escarlata ahora, tal y como dijo Elizabeth Olsen en el escenario, de una manera totalmente descarada y basada en su poder, llegará a la película del Doctor Strange", continuó Feige.

"Dos superhéroes uniéndose de forma divertida", terminó diciendo el ejecutivo de Marvel. Efectivamente, la Bruja Escarlata será una de las protagonistas de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, además de que liderará su propia serie para Disney+, 'WandaVision', en la que estará también Paul Bettany y en la que podrá verse cómo regresará su personaje tras haber muerto en Infiny War.