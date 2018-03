"La casa con un reloj en sus paredes": llega al cine la adaptación de la novela de terror y ficción

Redacción cine

"The house with a clock in its walls" (La casa con un reloj en sus paredes) es la nueva película de misterio, terror y ficción del director Eli Roth, responsable de títulos como "Hostal", "El infierno verde" y "Knock knock".

Cate Blanchett y Jack Black protagonizan este filme basado en el clásico infantil publicado en 1973 escrito por John Bellairs e ilustrado por Edward Gorey, "La casa con un reloj en sus paredes", que cuenta la historia de Lewis (Owen Vaccaro), un niño de 10 años que se va a vivir con su tío a una antigua casa con un misterioso corazón que hace tic toc.



Pero la aburrida apariencia de su nuevo pueblo cobra vida con un mundo secreto de brujos y brujas cuando Lewis accidentalmente despierta a los muertos.

"La casa con un reloj en sus paredes" es la primera adaptación cinematográfica de la saga literaria escrita por John Bellairs, "The figure in the shadows" (La figura en las sombras) y "The letter, the witch and the ring" (La carta, la bruja y el anillo).