La historia de los trillizos que fueron separados al nacer con fines científicos

El documental "Three Identical Strangers" está inspirado en cómo los hermanos Eddy, Robert y David se conocieron a los 19 años y se enteraron de que pertenecían a un experimento social.

Muchos los deben de reconocer. Programas de televisión, noticieros y hasta el documental Three Identical Strangers (tres extraños idénticos) cuentan la historia de los trillizos Robert, David y Eddy, nacidos en julio de 1961 en Nueva York, que fueron asignados a una familia distinta una vez llegaron al mundo.

Llevaron una vida normal hasta que cumplieron los 19 años, edad en la que descubrieron que tenían, no un doble, sino dos.

Los primeros en descubrirlo fueron Eddy y Robert, quienes estudiaron en la misma universidad y los comenzaron a confundir. Inquietos por esa coincidencia se contactaron y descubrieron que su similitud física iba mucho más allá de la apariencia: eran hermanos.

"Sus ojos eran mis ojos y mis ojos eran los suyos. Era verdad”, dijo a BBC Mundo Robert.

Más adelante, David se enteró que tenía dos hermanos trillizos cuando vio una foto de ambos publicada en un periódico. Para los tres fue un renacer en el que comenzaron a compartir actividades y momentos de su vida que nunca tuvieron debido a la separación.

Sin embargo, ellos no sospecharon que ser asignados a una familia distinta al momento de nacer respondía a una investigación social liderada por el siquiatra austríaco Peter Neubauer.

La agencia de adopción Louise Wise fue la encargada de entregar a David, Robert y Eddy a las familias, esto con el propósito de sumarlos al estudio que adelantaba el Child Development Center, que más adelante se fusionó con Jewish Board, una organización que provee servicios de salud en Nueva York.

La investigación pretendía encontrar si existía una relación entre la genética y la crianza cuando personas crecen en ambientes socioeconómicos opuestos.

Neubauer, quien era el director del Child Development Center, junto a su equipo hicieron seguimiento a la crianza de Robert, David y Eddy sin revelar los motivos de sus visitas a la familia.

La información recolectada en la investigación fue entregada por el siquiatra a la Universidad de Yale, antes de morir en 2008. El acceso a esta es restringido hasta el 2065.

Los trillizos catalogaron la investigación como cruel y parecida a lo que anteriormente hacían los nazis. "No sé por qué decidieron hacer esto, no puedo verlo como algo humano. No puedes jugar con las vidas humanas. Teníamos que estar juntos y nos separaron por motivos científicos", dijo Robert a BBC Mundo.

La historia de Robert Shafran, Eddy Galland y David Kellman está condensada en el documental Three Identical Strangers, dirigido por Tim Wardle, que se estrenó en junio de este año en Estados Unidos.

En esta película Robert y David cuentan cómo fue el descubrimiento de su parentesco, su vida juntos y las razones que habían detrás de su desaparición. Eddy se suicidó en la década de los 90 sin manifestar las razones de por qué lo hizo.

Three Identical Strangers recibió un reconocimiento especial del jurado en el Festival de Sundance y en los próximos meses será entrenada fuera de Estados Unidos.