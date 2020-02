Del 27 al 1.º de marzo, en Cine Colombia

La obra de Leonardo da Vinci: de la pared del museo a la sala de cine

Lilian Contreras Fajardo / @ProhibidodeLili

Leonardo. Su Obra recorre en poco más de hora y media la vida de Leonardo da Vinci, uno de los pintores más representativos del Renacimiento italiano. Del artista se sabe que es autor de pinturas tan emblemáticas como la Mona Lisa y La última cena, que tenía destreza, no solo para la pintura, sino para la escultura, la arquitectura y la ingeniería, y que se interesó por la anatomía, la geología y la botánica.

Sin embargo, el gran acierto del director Phil Grabsky es explicar lo que representan las obras y su valor histórico por medio de las palabras que en el Renacimiento escribió Giorgio Vasari, considerado el primer historiador de arte, y las notas escritas en los diarios de Da Vinci, así como de actuales directores de museos, curadores e historiadores, mientras la cámara muestra, por ejemplo, La Anunciación, una obra realizada entre 1472 y 1473 y que posiblemente fue la primera que el artista realizó luego de dejar el taller de Verrocchio. De ahí en adelante presenta pinturas y frescos (murales) que produjo hasta La Virgen, el niño Jesús y santa Ana, a la que dedicó sus últimos años de vida. (Lea: Un algoritmo revela dibujos ocultos en una obra maestra de Leonardo Da Vinci)

El Espectador conversó con Phil Grabsky, documentalista británico y responsable de Exhibition on Screen, el proyecto cinematográfico que lleva a la gran pantalla la vida de grandes personalidades del mundo.

Usted ya había presentado un filme sobre Da Vinci. ¿Por qué decidió producir otro?

La primera película (Leonardo Live) fue sobre la exposición Leonardo da Vinci: pintor de la corte de Milán, que estuvo en la Galería Nacional de Londres en 2011. Como se enfocaba en ese período de su vida quise hacer una película más amplia, una que abarcara todas las obras. Leonardo. Su Obra la empecé hace dos o tres años y fue un gran trabajo escribir el guion, obtener los permisos para grabar en los museos y galerías, obtener los derechos y poder filmar las pinturas. De hecho, es así con todas las películas de Exhibition on Screen, porque quiero que sean para el futuro, para que la gente las vea en 10 años o 30 años.

¿Concibe estos documentales como una clase de historia del arte?

Absolutamente. En primer lugar, es una película para ver en cine, por lo que mucha gente la puede ver e informarse. Es como ver una clase de arte, pero el cine se caracteriza por contar historias y la vida de Leonardo da Vinci claramente es una gran historia. Estas pinturas existen desde hace siglos y todavía son muy fuertes porque retratan la condición humana.

Presentan todas las obras atribuidas a Da Vinci, pero la que más sorprende es “Salvator Mundi”. ¿Cómo lo lograron?

En primer lugar, Salvator Mundi es absolutamente una obra de Da Vinci, aunque hay quienes tienen duda. Por otro lado, los hombres que hace dos años la compraron en Nueva York en la subasta de Christie’s agregan una gran historia a la pintura, que necesitaba ser restaurada y conservada. Cuando se ve la pintura en el cine es increíble. He visto llorar a la gente porque tiene una fuerza increíble. No conozco otro artista de este tiempo que pudiera haberla hecho. Para aclarar, grabé la pintura en Londres antes de que fuera al Museo Louvre de Abu Dhabi.

¿Fue “Salvator Mundi” la obra que más lo impresionó?

Es difícil decir. Me gusta mucho Salvator Mundi. No, me gustan todos los cuadros.

¿Qué aporta el documental?

Lo que podemos hacer al mostrar estas pinturas en primeros planos y en pantalla grande es algo extraordinario. Exhibimos 22 pinturas y estoy seguro de que queda claro el legado de Leonardo. El año pasado se celebraron los 500 años de su muerte y tuvimos acceso a algunas pinturas que fueron restauradas (La adoración de los magos) y a nuevas informaciones y teorías. En mi opinión, es más competo que cualquier documental ya presentado.

Algunas obras están en colecciones privadas o son difíciles de apreciar en el museo por la cantidad de turistas. ¿Cree que remplazan la experiencia en el museo?

Es verdad, ver la Mona Lisa en el Louvre es casi imposible. Tampoco es fácil ver todas estas pinturas porque están en diferentes museos del mundo o porque son privadas. Es muy importante para nosotros que la gente vaya a los museos y las galerías para apreciar las obras de arte, pero también le damos la posibilidad a la gente de Colombia que vive Medellín, Bogotá o Cali de ir a cine para ver los detalles de la pintura, para escuchar las palabras de los expertos, de los artistas y directores de museos. Lo mejor es tener las dos experiencias. Yo quiero que la gente se detenga unos segundos, deje de mirar el celular y aprecie las pinturas por 30 segundos, uno o dos minutos.